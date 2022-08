Chiaravalle Centrale: Casa della Salute, regalata una sedia a rotelle

La solidarietà a Chiaravalle ed anche nel comprensorio delle Serre non va in vacanza. 500 litri di olio vegetale esausto destinati probabilmente ad essere buttati nell’ambiente con un grave danno perchè è un rifiuto altamente inquinante, si sono trasformati in una sedia a rotelle nuova di zecca per il servizio di portineria della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale ex ospedale “San Biagio”.

La sedia è stata consegnata dall’infermiere professionale Giovanni Montepaone ideatore dell’iniziativa “Baratto Solidale”. “In pratica – ci spiega Montepaone – abbiamo fatto un baratto solidale con l’azienda che recupera questo olio esausto”.

E’ stata una sfida solidale, che ha visto protagonisti e vincitori tutte le persone che hanno raccolto l’olio ed hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’iniziativa,perchè tutti abbiamo avuto un unico scopo quello di recuperare, riciclare l’olio e regalare la sedia a rotelle. E’ doveroso – continua Montepaone – fare dei ringraziamenti particolari per la preziosa collaborazione alla dottoressa Isabella De Masi assessore alla sanità del Comune di Chiaravalle Centrale e al Capo Sala Mario Badolato presenti alla consegna della sedia.

Presente anche il direttore della Casa della Salute il Dr.Rocco Cilurzo, medici e infermieri del Punto di Primo Intervento ed anche altri operatori della struttura. Grande apprezzamento per il gesto è stato espresso dal Dr Cilurzo, dal Capo Sala e dall’assessore De Masi che ringraziano e si complimentano con tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa ed in modo particolare con l’infermiere Giovanni Montepaone, che ancora una volta si distingue per il suo operato nel mondo del volontariato.

“L’olio è esausto la solidarietà per fortuna no ed è un gesto che rileva il volto più bello della nostra cittadina” precisa la d.ssa De Masi un piccolo contributo che racchiude un grande significato.