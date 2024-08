Chiaravalle Centrale celebra Maria Santissima della Pietra: fede, tradizione e musica

Migliaia di fedeli alla solenne processione dalla Chiesa matrice al Santuario di rione Foresta. Tra riti religiosi, fuochi d’artificio e concerti, la comunità si riunisce in un abbraccio di devozione e festa.

In un clima di profonda devozione e partecipazione popolare, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pietra hanno preso il via ieri con la solenne processione che ha attraversato le vie del paese, a Chiaravalle Centrale.

La statua della Madonna, seguita da migliaia di fedeli, è stata condotta dalla Chiesa matrice di piazza Dante al Santuario di rione Foresta, dove rimarrà esposta fino a lunedì.

La cerimonia ha visto la partecipazione entusiasta della comunità locale, con momenti di intensa spiritualità e condivisione. Il parroco don Roberto Celia, durante l’omelia, ha espresso la gioia di riscoprire il legame con la Madonna, sottolineando l’importanza di sentirsi avvolti dall’abbraccio materno di Maria.

Ad arricchire l’atmosfera, i suggestivi fuochi pirotecnici e l’accompagnamento delle bande musicali che hanno scandito i passi della processione, creando un connubio perfetto tra sacro e popolare.

Oltre agli appuntamenti religiosi, il rione Foresta si anima con la fiera che attira visitatori da tutto il comprensorio, desiderosi di gustare i prodotti tipici locali nei numerosi ristoranti aperti per l’occasione.

Oggi, l’atteso concerto di Eman, previsto per le ore 22.