Chiaravalle Centrale, Corrado Tedeschi inaugura la stagione teatrale

Un grande classico di Truffaut il 22 dicembre alle 18.30 al Teatro Impero

Sarà Corrado Tedeschi, con “L’uomo che amava le donne”, a inaugurare la quinta edizione del concorso teatrale Città di Chiaravalle Centrale. Primo appuntamento con la nota rassegna, come sempre patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Donato, il 22 dicembre alle ore 18.30 nella consueta location del Teatro Impero.

Ben dieci le serate a teatro in programma nel corso di questa lunga e importante stagione che vede la collaborazione attiva della Consulta della Cultura presieduta da Teresa Tino. Immancabile il coordinamento della consigliera comunale delegata Pina Rizzo, punto di riferimento essenziale dell’intera macchina organizzativa. Proprio all’ex vicesindaca vanno ascritti grandi meriti per l’impegno profuso negli ultimi anni, determinando il forte rilancio culturale della città delle Preserre.

“L’homme qui aimait les femmes” (“L’uomo che amava le donne”) è un grande classico di Truffaut, in cui il protagonista, Bertrande Morane, un ingegnere esperto di meccanica, dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, un modo per riscattare l’affetto che sua madre non era mai stata capace di offrirgli. Straordinario Corrado Tedeschi che farà rivivere con passione e ironia questo spettacolo che ha segnato la grande storia del teatro. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro (ridotto 7 euro). L’abbonamento è di 70 euro. Per i bambini sotto i 12 anni, ingresso gratuito.