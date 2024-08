Chiaravalle Centrale, formazione per le imprese boschive calabresi

Formazione, conoscenza e sicurezza diventano un obbligo

L’associazione Lignator, con sede a Chiaravalle Centrale, ha avviato un’importante iniziativa per la formazione delle imprese boschive calabresi, dimostrando come la Calabria possa allinearsi alle regioni più virtuose in campo forestale.

Con il nuovo Regolamento n°04/2024 di attuazione della Legge forestale regionale, è stato introdotto l’obbligo della formazione continua come requisito imprescindibile per mantenere l’iscrizione all’albo regionale e diffondere conoscenze fondamentali sulla sicurezza nei cantieri forestali.

Per rispondere a questa necessità, la Lignator ha organizzato il primo modulo del corso per Operatore Forestale, che si focalizza su aspetti cruciali come la sicurezza e il benessere degli addetti, l’uso e la manutenzione della motosega, e le tecniche di abbattimento delle piante, sia in condizioni normali che speciali.

Il corso, articolato in tre moduli di otto ore ciascuno, è progettato per permettere ai partecipanti di ottenere i crediti formativi previsti dal nuovo Regolamento.

Le lezioni sono tenute da Istruttori Forestali appositamente formati dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto For.Italy, oltre che da tecnici specializzati nel settore.

Il primo incontro, che ha registrato una grande affluenza, si è svolto a Serra San Bruno (VV), presso la sede del Parco Naturale Regionale delle Serre.

Le prossime date del corso sono fissate per il 17 agosto a Bocca di Piazza, Parenti (CS), e il 24 agosto nuovamente a Serra San Bruno. Successivamente, il corso si terrà anche nel crotonese e in altre località della regione, per garantire la massima vicinanza alle imprese del settore.

L’iniziativa dell’associazione Lignator rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento delle competenze professionali degli operatori forestali calabresi, contribuendo a una gestione più sicura e sostenibile delle risorse boschive regionali.

L’associazione dimostra il suo impegno nel supportare le ditte boschive del territorio, favorendo una crescita professionale continua e l’adozione di pratiche sempre più sicure ed efficienti.