Chiaravalle Centrale, il consigliere Foti ironizza sul “nuovo fiume inventato dal sindaco”

“Bisognerebbe invece spiegare come mai l’amministrazione comunale non è ancora intervenuta per riparare i guasti all’illuminazione pubblica”

Un post sui social del sindaco Domenico Donato scatena l’ironia dell’opposizione a Chiaravalle Centrale. Il consigliere comunale Claudio Foti non risparmia critiche alla gestione delle emergenze nel territorio comunale.

“Abbiamo appreso da un post del sindaco che Chiaravalle adesso possiede un corso d’acqua, in località Furna, che ha addirittura la portata di un fiume, e che questo fiume può anche andare in piena”, commenta sarcasticamente Foti, riferendosi alla comunicazione del primo cittadino sulla riparazione di una normale perdita sulla rete idrica.

“Mi auguro – aggiunge il consigliere – che il sindaco Donato si attivi quanto prima per far censire dalle autorità competenti questo nuovo corso d’acqua scoperto (o inventato?) a Chiaravalle. Sarebbe un vero peccato non valorizzare adeguatamente questa inaspettata risorsa naturale del nostro territorio”.

L’esponente dell’opposizione punta poi il dito sulle reali emergenze del territorio: “Invece di preoccuparsi di fiumi e simili facezie, il sindaco dovrebbe spiegare come mai la sua amministrazione non è ancora intervenuta per riparare il guasto da oltre 20 giorni all’illuminazione pubblica che coinvolge diverse frazioni di Chiaravalle Centrale, Pirivoglia in parte, Fonamo, Ciulareni.

“L’amministrazione Donato dimostra ancora una volta la sua totale incapacità di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini – incalza Foti – e mantiene, invece, un silenzio assordante sulla preoccupante situazione del bilancio comunale, e soprattutto sui debiti”.