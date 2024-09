Chiaravalle Centrale, il gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Donato sulla posizione del consigliere Foti

Alla luce delle attuali posizioni prese dal Consigliere Foti, in qualità di Consiglieri Comunali di maggioranza riteniamo doveroso rendere nota la nostra posizione rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi.

Difatti, Lo stesso Foti, eletto per la seconda volta in forza al nostro gruppo, ha deciso di porsi in modo chiaro contro la linea politica e amministrativa, ad oggi, da noi scelta e condivisa.

Questo atto di dissenso rappresenta non solo una mancanza di coerenza, ma anche una chiara violazione del patto di fiducia e collaborazione su cui si basa il nostro operato.

Il gruppo ha sempre lavorato con unità e coesione per il bene della comunità e, pertanto, diviene di fatto inevitabile considerare tali posizioni, essendo le stesse di grave rottura, come estranee all’attuale compagine.

Scegliere deliberatamente di contrastare la linea adottata dall’Amministrazione Donato rappresenta un atto di scorrettezza politica che non possiamo più accettare né tollerare. Di conseguenza, esprimiamo ufficialmente la decisione di considerare il Consigliere Foti non più in seno al gruppo di maggioranza.

Questa decisione è presa nell’interesse della trasparenza, della coerenza politica e del rispetto verso i cittadini che ci hanno affidato il mandato di governare con responsabilità e integrità.

Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro con determinazione, garantendo che le nostre decisioni siano sempre guidate dal bene comune e dai principi che ci hanno contraddistinto.

Bruno Santoro

Gianfranco Corrado

Giuliano Fera

Isabella De Masi

Liberata Donato

Marzia Sanzo

Pina Rizzo