Chiaravalle Centrale, il premio del Teatro Impero a Dandy & Diva

Tanto pubblico, applausi e divertimento per il gran finale di stagione.

Teatro Impero pieno di pubblico, applausi e divertimento per la premiazione del terzo concorso interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”. In scena i vincitori dell’edizione che si è appena conclusa: Dandy Danno e Diva G. Il duo di attori (coppia artistica ma anche nella vita), per l’occasione, ha presentato un pot-pourri di situazioni comiche e coinvolgenti. Protagonisti anche gli spettatori, chiamati a interpretare sul palco esilaranti sketch di pura improvvisazione.

Tra luci, colori, musica, palloni giganteschi e tantissime risate un’ora di puro spettacolo ha preceduto la consegna dei premi. Il direttore artistico, Gino Capolupo, ha ricordato l’impegno organizzativo profuso per mettere in piedi questa terza stagione, ricca di appuntamenti e con tante compagnie di qualità. Lo storico Ulderico Nisticò si è brevemente soffermato sull’importanza del Teatro Impero quale luogo di socializzazione, non solo per Chiaravalle ma per l’intero comprensorio, ricordando la nuova intitolazione che avverrà a breve, dedicata al compianto Franco Candiloro.

Il presidente della Consulta comunale della Cultura, Francesco Pungitore, ha sottolineato il lavoro di chi opera dietro le quinte per garantire un cartellone all’altezza delle aspettative. La consigliera comunale delegata alla Cultura, Pina Rizzo, ha elogiato e ringraziato per la partecipazione i tantissimi giovani in platea, confidando nell’avvio di un percorso dedicato proprio alla diffusione dell’amore per il teatro tra le nuove generazioni. Infine, la cerimonia di conferimento delle targhe ricordo, con l’intervento della segretaria della Consulta comunale della Cultura, Teresa Tino. Presente in sala anche il sindaco di Chiaravalle Centrale, Mimmo Donato, che ha ribadito l’impegno della sua amministrazione nel settore della cultura. Il che porterà a programmare fin da subito la prossima stagione del Teatro Impero di Chiaravalle Centrale.