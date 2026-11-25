Le forze politiche di Fratelli d’ltalia, Forza Italia, Lega Italia Federale e Azione, comunicano che concorreranno insieme alle prossime elezioni amministrative a Chiaravalle Centrale (CZ).

Questa scelta rappresenta una sintesi naturale e coerente con il posizionamento regionale, provinciale e nazionale dei nostri partiti, fondata su valori condivisi, sul pragmatismo amministrativo e sulla volontà di offrire alla città una proposta seria, coesa e alternativa.

Il percorso di confronto e dialogo tra le forze politiche, volto a costruire il miglior progetto per il territorio, è già avviato da tempo. Si proseguirà, valutando i principali punti programmatici su cui concentrarsi, ed eventualmente aprirsi a nuove alleanze, con quanti vorranno condividere il progetto.

La cittadinanza e gli elettori saranno informati a tempo debito, con la massima trasparenza, non appena tutte le tappe di questo cammino programmatico e politico saranno completate.

Il nostro unico obiettivo è il bene di Chiaravalle Centrale e dei suoi cittadini.

Emanuela Neri (Azione)

Giuseppe De Leo (Fratelli d’Italia)

Bruno Pelaia (Forza Italia)

Vincenzo Cernivivo (Lega Italia Federale)