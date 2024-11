Chiaravalle Centrale, oggi il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno la surroga di Fera

Alta tensione politica tra maggioranza e opposizione, riflettori puntati sulla situazione di bilancio

Si terrà oggi pomeriggio, 26 novembre 2024, alle ore 16.00 presso la sala della Sede Municipale di Salita Castello, il Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale, convocato in prima seduta pubblica ordinaria. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è già fissata per il 28 novembre alle ore 11.00.

Tre i punti all’ordine del giorno: la surroga della consigliera comunale Fera Maria Stefania, l’approvazione dei verbali della seduta precedente e, soprattutto, la discussione sulla variazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Il clima politico si preannuncia infuocato, con l’opposizione pronta a contestare apertamente le scelte amministrative della maggioranza, già al centro di polemiche nelle scorse settimane per presunte mancanze in tema di trasparenza e i rischi di tenuta delle casse comunali.

Pesa, in particolare, il mancato inserimento all’ordine del giorno di un punto richiesto da quattro consiglieri di minoranza, con conseguente loro richiesta di intervento da parte del Prefetto di Catanzaro per “ripristinare l’agibilità democratica”.

Da parte sua, il sindaco Domenico Donato ha ribadito la centralità della seduta odierna per garantire la stabilità amministrativa del Comune e rispondere alle critiche.

L’attesa è massima anche tra i cittadini, che guardano con interesse alla discussione sui conti comunali e alle eventuali ripercussioni delle scelte politiche sull’intera comunità.

Un appuntamento cruciale per il futuro di Chiaravalle Centrale, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nello scontro sempre più acceso tra maggioranza e opposizione.