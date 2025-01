Chiaravalle Centrale, prima edizione de “La Giornata del Rispetto” all’IIS “Enzo Ferrari”

Tra i relatori, il Capitano Marco Colì, comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato

Nell’ambito dei percorsi di Educazione Civica, si è tenuta presso l’Aula Magna dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale la prima edizione de “La Giornata del Rispetto”, iniziativa istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 70 del 17 maggio 2024.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Chiaravalle Centrale e la Compagnia Carabinieri di Soverato, è stato dedicato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

L’apertura della giornata è stata affidata ai saluti del dirigente scolastico dell’IIS “Enzo Ferrari”, Fabio Guarna, e del sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato.

A seguire, Maria Carmen Aloi, dirigente scolastica dell’IC “Corrado Alvaro”, ha evidenziato l’importanza del rispetto come valore fondamentale nella vita civile e sociale, sottolineando il ruolo cruciale della scuola nell’educazione a questo principio.

Tra i relatori, il Capitano Marco Colì, comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato, ha intrattenuto un dialogo diretto con gli studenti, ribadendo il valore imprescindibile del rispetto delle regole, sia giuridiche che interpersonali, e l’importanza di applicare questi principi nei rapporti quotidiani, in famiglia, a scuola e nell’ambito digitale.

Il professor Francesco Pungitore, giornalista e direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, ha approfondito il tema del rispetto nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nel suo intervento ha sensibilizzato i ragazzi sull’uso consapevole delle tecnologie, con particolare attenzione alla tutela della privacy e alla salvaguardia della sensibilità individuale.

La prof.ssa Rosa Ranieri, referente di Educazione Civica dell’IIS “Enzo Ferrari”, ha illustrato il progetto “Ambasciatori del Rispetto”, iniziativa volta a promuovere consapevolezza e responsabilità attraverso il coinvolgimento attivo di studenti, docenti e comunità locali, in linea con le leggi nazionali sul bullismo e cyberbullismo (n. 71/2017 e n. 70/2024).

Infine, l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Chiaravalle Centrale, Marzia Sanzo, ha offerto una riflessione sull’etimologia della parola “rispetto”, evidenziandone il significato profondo: avere attenzione e cura per l’altro.

L’evento ha coinvolto i ragazzi dei bienni dell’IIS “Enzo Ferrari” e le classi terze dell’IC “Corrado Alvaro”. Attraverso contributi originali – tra cui video, poesie e riflessioni – gli studenti hanno esplorato il tema del rispetto nei suoi molteplici aspetti: scolastico, sociale, relazionale, inclusivo e solidale.

A moderare la mattinata è stata la prof.ssa Anna Maria Colabraro. Tra i partecipanti, spiccavano la vicesindaca del Comune di Chiaravalle Centrale, Pina Rizzo, l’assessore Isabella De Masi e la presidente della Consulta della Cultura, Teresa Tino. Presenti anche rappresentanti della Compagnia Carabinieri di Chiaravalle Centrale.

La “Giornata del Rispetto” ha rappresentato un momento significativo di riflessione e sensibilizzazione per studenti e comunità. Un’iniziativa che punta a consolidare una cultura del rispetto, indispensabile per costruire relazioni sane e inclusive in ogni ambito della società.