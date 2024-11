Chiaravalle Centrale, “Radici e Ali” all’attacco: “Consiglio comunale senza risposte”

Accuse alla maggioranza: silenzi su bilancio, PNRR e qualità dei servizi. Restano dubbi su opere pubbliche e problemi strutturali

Una dura critica al recente consiglio comunale di Chiaravalle Centrale arriva dal Movimento “Radici e Ali”, che non risparmia accuse alla maggioranza guidata dal sindaco Domenico Donato. Secondo i rappresentanti del gruppo, l’appuntamento si è rivelato “un’occasione mancata per affrontare in modo chiaro e trasparente i temi centrali per il futuro della città”.

“Dal sindaco non sono arrivate risposte concrete su bilancio, opere pubbliche e progetti legati al PNRR, nonostante le numerose richieste di chiarimenti rivolti all’amministrazione, in questi mesi, da tutte le forze politiche”, lamentano in una nota.

Il Movimento punta il dito contro quella che definisce “un’assordante assenza di contenuti, mascherata da sproloqui solitari, monologhi senza contraddittorio che non dicono nulla”, sottolineando come l’amministrazione abbia eluso questioni cruciali per la cittadinanza. “Non possiamo accettare il vuoto istituzionale che si sta delineando” l’allarme.

Le critiche si allargano anche alla gestione dei servizi pubblici, elogiati in Aula dal sindaco e dalla sua vice come esempi di eccellenza. “Vorremmo sapere se la concezione di qualità sbandierata dall’amministrazione includa le costanti perdite della rete idrica e i cronici problemi della pubblica illuminazione” incalza il Movimento. Temi che, secondo “Radici e Ali”, rappresentano “una piaga per la comunità, aggravata dalla mancanza di interventi strutturali”.

Il Movimento conclude chiedendo maggiore trasparenza e un cambio di passo nelle politiche amministrative: “I cittadini di Chiaravalle meritano risposte chiare, una gestione responsabile e un confronto democratico su temi fondamentali per il territorio”.