Chiaravalle Centrale, strade in emergenza: i consiglieri di minoranza attaccano il sindaco

L’opposizione chiede un consiglio comunale urgente: “Sindaco invisibile, promesse non mantenute. Le criticità sulla viabilità restano un pericolo”

Zona Buzzocoli, Caria e via Sanginiti: sono alcuni punti critici del territorio di Chiaravalle Centrale dove “la viabilità è un problema”, denunciano con forza i consiglieri comunali di minoranza.

In una nota ufficiale, gli esponenti dell’opposizione hanno rilanciato la richiesta di “convocazione urgente del consiglio comunale” per ottenere chiarimenti dal sindaco sullo stato degli interventi. Un appello caduto, finora, nel silenzio.

La polemica si è inasprita dopo le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza, che hanno accusato il primo cittadino di aver costruito una “narrazione mediatica” dell’emergenza piogge, definita “sovradimensionata rispetto alla realtà”.

“Nonostante i proclami e le uscite televisive del sindaco, che dipinge un territorio pronto a ogni criticità, la realtà è ben diversa”, hanno scritto. “Ci sono strade, ad oggi, impercorribili, situazioni di rischio per cittadini e automobilisti. Dov’è il sindaco? Cosa sta facendo concretamente per Chiaravalle? Perché continua a evitare il confronto in consiglio comunale?”.

La richiesta di un consiglio comunale dedicato è diventata un tema politico: l’opposizione accusa il sindaco di disertare i luoghi istituzionali, evitando di riferire sulle priorità per il territorio.

Intanto, per l’opposizione “il silenzio del sindaco alimenta malumori tra i cittadini delle zone rurali, molti dei quali condividono le preoccupazioni sullo stato della viabilità”. La palla passa ora al primo cittadino: risponderà alle critiche, convocando l’assise, o continuerà a rifiutare le richieste dell’opposizione?