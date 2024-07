Chiaravalle Centrale, terza edizione di “ChiaravalleArte”

L’inaugurazione del Premio nazionale di arte contemporanea avrà luogo venerdì 26 luglio alle ore 18.30

Dal 26 luglio al 13 agosto, i locali del Liceo Scientifico, a Chiaravalle Centrale, ospitano la terza edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte”.

Una mostra-concorso promossa e organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Donato, e dalla Consulta della Cultura, presieduta da Teresa Tino.

L’inaugurazione avrà luogo venerdì 26 luglio alle ore 18.30. “La cultura è portatrice sana di ricchezza e noi ci crediamo” ha dichiarato il vicesindaco, Pina Rizzo, nell’annunciare questa terza edizione che si preannuncia di grande richiamo, sia per le importanti collaborazioni che per il valore dei tanti artisti presenti.

“Questa manifestazione – ha sottolineato il sindaco Donato – mira anche a creare attrazione per il territorio, promuovendo il turismo culturale e valorizzando le risorse locali, rendendo Chiaravalle Centrale un punto di riferimento per gli appassionati d’arte e cultura”.

Confermata la direzione artistica di Nicola De Luca e i curatori Lara Caccia, Vincenzo Le Pera e Maurizio Vitiello. Per la comunicazione grafica, Paola De Luca. Ufficio stampa, Francesco Pungitore.

Quest’anno ci sarà anche il contributo critico di Roberto Sottile, direttore artistico del Centro Studi d’Arte – Archivio Vinicio Berti, con sede a Bologna.

L’elenco degli artisti in concorso annovera: Pippo Altomare, Daniele Bilotto, Alessandro Borrelli, Pietro Colloca, Angela Consoli, Nicola De Luca, Annamaria De Vito, Salvatore Dimasi, Gaetano Fiore, Roberto Franchitti, Flavio Gioia, Janax, Antonio Lori, Emidio Mastrangioli, Graziella Paolino Parlagreco, Rocco Pangaro, Antonio Pujia Veneziano, Federica Ricca, Vito Sardano, Maurizio Schächter Conte, Arianna Spizzico, Luminata Taranu, Agostino Tulumello, Paolo Viterbini.

Questi i giovani artisti in concorso: Alois Arruzzo, Maria Luisa Bevivino, Sara Cavaretta, Pina Cerchiaro, Andrea Corsello, Creeptica, Clelia Cupelli, Eros Iannoccari, Giulia Iozzo, Vincenzo Lavia, Martina Loiarro, Valentina Medica, Mario Muraca, Isabella Parisi, Maria Carlotta Romeo, Giuseppe Sabatino, Fiammetta Ornella Silipo, Maria Neve Vallone.

“ChiaravalleArte” si conferma per il terzo anno consecutivo come un appuntamento fondamentale nel panorama italiano dell’arte contemporanea, capace di unire tradizione e innovazione, giovani talenti e artisti affermati, in un dialogo continuo tra ispirazione, creatività e stili diversi.