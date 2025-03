Chiaravalle – Chi.Ce chiede spiegazioni sulla mancata adesione del Comune al Parco delle Serre

Il freschissimo annuncio del ricco finanziamento ottenuto dal Parco regionale delle Serre per la realizzazione del progetto volto al recupero del tracciato delle “Ferrovie Calabro Lucane” che un tempo collegava Soverato a Chiaravalle Centrale, ricorda a tutti noi quanto sia (sarebbe) importante l’adesione della nostra cittadina al Parco delle Serre. Come il gruppo Chi.Ce, dalla sua fondazione, rimarca con insistenza.

Chiaravalle rimane oramai l’unico comune del comprensorio montano delle Preserre a rimanere, inspiegabilmente, fuori dall’Ente Parco, non aggregandosi neppure all’ultima nuova infornata di nove adesioni, avvenuta l’anno passato, che include anche Torre di Ruggiero.

Chi.Ce chiede nuovamente all’amministrazione comunale e al sindaco Donato di spiegare il perché di questa mancata richiesta di adesione di Chiaravalle Centrale al Parco regionale delle Serre. Quale motivazione si nasconde dietro questa scelta apparentemente inspiegabile e del silenzio che la accompagna?

L’adesione all’Ente Parco non offrirebbe soltanto occasioni di sviluppo turistico, ma anche maggiori strumenti per la difesa del territorio a tutto tondo, in particolare quello montano.

Anche dalle aggressioni rappresentate dalla presentazione di una miriade di progetti di impianti eolici che il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, sta dimostrando di voler contrastare.