Chiaravalle, chiarimenti sulla partecipazione all’incontro di Palazzo Staglianò

In qualità di Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e membro del Coordinamento Provinciale, ritengo opportuno chiarire la mia partecipazione all’incontro pubblico tenutosi presso Palazzo Staglianò.
Natura della partecipazione: Ho preso parte all’iniziativa anzitutto come cittadina, sensibile a un tema di rilevante interesse per l’intera comunità chiaravallese.
Motivazioni: La mia presenza nasce da un senso di responsabilità e dall’attenzione verso le istanze del territorio.
Ruolo Istituzionale: È evidente che, ricoprendo anche un ruolo istituzionale, la mia partecipazione abbia assunto un significato pubblico; tuttavia, essa non può essere letta in chiave strumentale o partitica.
Precedenti interventi: Sul medesimo argomento ero già intervenuta pubblicamente alcune settimane fa, esprimendo con chiarezza la mia posizione. In quell’occasione, avevo chiesto al Sindaco chiarimenti sul servizio per i cittadini, senza ricevere ad oggi alcun riscontro.
Coerenza politica: La mia presenza all’incontro è stata coerente con il percorso di confronto e responsabilità che ho sempre portato avanti, considerando l’ascolto uno strumento fondamentale del mio impegno politico.
Precisazioni sul comunicato del 13 febbraio 2026
Ritengo necessario precisare che il comunicato diffuso il 13 febbraio 2026 mi è stato trasmesso pochi istanti prima della pubblicazione, senza un preventivo coinvolgimento nella sua elaborazione.
Le scelte politiche, specialmente riguardo a strategie ed equilibri futuri, richiedono:
Confronto e reale condivisione.
Rispetto dei ruoli e delle responsabilità.
Conclusioni
Continuerò a svolgere il mio mandato con dedizione e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della comunità chiaravallese.
Concetta Cardamone
Capogruppo Forza Italia
Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale
Membro del Coordinamento Provinciale Forza Italia