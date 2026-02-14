Chiaravalle, chiarimenti sulla partecipazione all’incontro di Palazzo Staglianò

​ In qualità di Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e membro del Coordinamento Provinciale, ritengo opportuno chiarire la mia partecipazione all’incontro pubblico tenutosi presso Palazzo Staglianò.

​Natura della partecipazione: Ho preso parte all’iniziativa anzitutto come cittadina, sensibile a un tema di rilevante interesse per l’intera comunità chiaravallese.

​Motivazioni: La mia presenza nasce da un senso di responsabilità e dall’attenzione verso le istanze del territorio.

​Ruolo Istituzionale: È evidente che, ricoprendo anche un ruolo istituzionale, la mia partecipazione abbia assunto un significato pubblico; tuttavia, essa non può essere letta in chiave strumentale o partitica.

​Precedenti interventi: Sul medesimo argomento ero già intervenuta pubblicamente alcune settimane fa, esprimendo con chiarezza la mia posizione. In quell’occasione, avevo chiesto al Sindaco chiarimenti sul servizio per i cittadini, senza ricevere ad oggi alcun riscontro.

​Coerenza politica: La mia presenza all’incontro è stata coerente con il percorso di confronto e responsabilità che ho sempre portato avanti, considerando l’ascolto uno strumento fondamentale del mio impegno politico.

​Precisazioni sul comunicato del 13 febbraio 2026

​Ritengo necessario precisare che il comunicato diffuso il 13 febbraio 2026 mi è stato trasmesso pochi istanti prima della pubblicazione, senza un preventivo coinvolgimento nella sua elaborazione.

​Le scelte politiche, specialmente riguardo a strategie ed equilibri futuri, richiedono:

​Confronto e reale condivisione.

​Rispetto dei ruoli e delle responsabilità.

​Conclusioni

​Continuerò a svolgere il mio mandato con dedizione e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della comunità chiaravallese.

​Concetta Cardamone

Capogruppo Forza Italia

Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale

Membro del Coordinamento Provinciale Forza Italia