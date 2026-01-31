Chiaravalle, chiesta la sala di Palazzo Staglianò per un incontro pubblico sui fermi amministrativi

I consiglieri comunali Claudio Foti e Vito Maida, insieme al movimento La Panchina e all’associazione Saturno, sollecitano il Sindaco: “Serve un confronto aperto con i cittadini”

Una richiesta formale è stata indirizzata al Sindaco del Comune di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, per ottenere la disponibilità della sala di Palazzo Staglianò, al fine di organizzare un incontro pubblico di informazione e confronto con la cittadinanza.

L’istanza, protocollata nei giorni scorsi, riguarda l’utilizzo della sala comunale per un evento dal titolo “Pignoramenti. Fermi amministrativi. Interessi. Sanzioni”, previsto per sabato 7 febbraio 2026 alle ore 16:30. L’obiettivo dichiarato è quello di fare chiarezza su tematiche di forte impatto sociale e amministrativo, che stanno coinvolgendo un numero crescente di cittadini. A sottoscrivere la richiesta sono i consiglieri comunali Claudio Foti e Vito Maida, affiancati dal movimento La Panchina, rappresentato da Lucio Falvo, e dall’associazione Saturno, per mezzo di Saverio Barbieri.

Nel documento si sottolinea come l’iniziativa abbia carattere pubblico e istituzionale, con la finalità di garantire trasparenza, informazione e partecipazione civica, offrendo uno spazio di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti istituzionali su questioni ritenute urgenti e sensibili.

Considerata la rilevanza dell’argomento e la necessità di un dialogo aperto e civile, i promotori hanno chiesto un riscontro tempestivo, così da poter procedere con l’organizzazione e la comunicazione ufficiale dell’evento. Al momento, si resta in attesa della risposta da parte dell’amministrazione comunale. Un passaggio che, al di là dell’aspetto logistico, assume un significato politico e istituzionale più ampio: la richiesta di uno spazio pubblico per discutere, alla luce del sole, di decisioni amministrative che incidono direttamente sulla vita economica e sociale della comunità.