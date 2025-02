Chiaravalle, clamoroso parapiglia in Consiglio Comunale

“Testa di c…” e il sindaco Donato si scaglia contro Foti

Scene mai viste in consiglio comunale, a Chiaravalle Centrale. Al culmine di un acceso diverbio, il sindaco Domenico Donato, in preda a un attacco d’ira, ha iniziato a inveire (urlando ripetutamente “Testa di c…”) contro il consigliere comunale d’opposizione Claudio Foti, dirigendosi, d’impeto, contro l’esponente di minoranza ed ex assessore al Bilancio, rimasto seduto al suo banco.

In queste ore, un audio registrato della lite è diventato virale su whatsapp. Si sentono distintamente i due battibeccare ad alta voce, fino al parapiglia che ha portato a sospendere la seduta.

Tra Donato e Foti sono intervenuti “a schermo” altri due consiglieri di minoranza, Vito Maida e Giuseppe Rauti, che hanno così evitato il rischio di un contatto fisico.

L’atmosfera nell’aula consiliare si era surriscaldata fin dalle prime battute, con Foti che ha nuovamente messo sotto accusa l’operato dell’amministrazione Donato, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulle scelte finanziarie del comune. Il sindaco, dal canto suo, non ha esitato a replicare con veemenza, difendendo a gran voce il proprio operato e accusando Foti di alimentare polemiche pretestuose.

La scena politica di Chiaravalle Centrale è ormai da tempo dominata dal contrasto tra Donato e Foti, un tempo alleati e oggi divisi da una distanza che sembra incolmabile. Entrambi hanno condiviso due vittorie elettorali, lavorando fianco a fianco per anni.

Tuttavia, divergenze sempre più profonde sulla gestione del bilancio e sulla conduzione politico-amministrativa hanno portato a un progressivo deterioramento dei rapporti, fino allo scontro frontale di oggi, che ha reso evidente come il solco tra i due sia ormai definitivo.

Nel corso della seduta, sono emerse ancora una volta due visioni politiche diametralmente opposte: da un lato, Donato ha rivendicato la necessità di decisioni amministrative coerenti con la situazione economica del comune; dall’altro, Foti ha denunciato una gestione “ingessata” che, a suo dire, non garantisce un pieno controllo sugli atti amministrativi.

Ma quanto accaduto oggi, esula da qualsiasi dinamica politica e fa toccare un punto di non ritorno a questa seconda consiliatura Donato.