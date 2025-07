Chiaravalle, con Brick 2025 un grande villaggio Lego

Domenica 27 luglio evento per tutti gli appassionati calabresi

Un’intera giornata dedicata alla creatività, alla fantasia e al gioco condiviso. Domenica 27 luglio 2025, dalle 16.00 alle 23.00, la palestra della Scuola Media “Corrado Alvaro” di Corso Gregorio Staglianò ospiterà “Chiaravalle Brick”, un evento unico che promette di trasformare Chiaravalle Centrale nel cuore pulsante del mondo LEGO.

L’iniziativa nasce grazie alla passione della neonata associazione Collezionisti Seriali, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e dell’associazione Agorà. Fondamentale il contributo di Alebrick, presidente dell’associazione, che insieme agli sponsor ha reso possibile la realizzazione dell’evento.

La manifestazione punta a diventare un appuntamento di riferimento per gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo. Saranno esposti set ufficiali LEGO provenienti da collezioni private, alcuni dei quali giungeranno da diverse zone della Calabria, accanto a creazioni originali e ingegnose, frutto della fantasia e dell’abilità dei costruttori.

Per i bambini e per chiunque voglia mettersi alla prova sarà allestita un’ampia area di gioco libero, suddivisa per fasce d’età, dove ogni partecipante potrà esprimere la propria creatività in autonomia. Il programma prevede anche un concorso dedicato ai giovani talenti, con la possibilità di vincere premi e riconoscimenti.

La comunicazione grafica e web dell’iniziativa è stata affidata a Paola De Luca, che ha curato la parte visual dell’evento.

“Chiaravalle Brick” si presenta quindi come un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della socialità, richiamando famiglie, appassionati e curiosi in un clima di condivisione e creatività.