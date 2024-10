Chiaravalle, concorso per agenti di polizia locale. Foti: “Una scelta tardiva”

Il consigliere d’opposizione critica il ritardo dell’amministrazione: “Più di un anno perso a discapito della sicurezza e della cittadinanza”

Correva l’anno 2023, era il 2 agosto, quando Claudio Foti, consigliere comunale oggi d’opposizione di Chiaravalle Centrale, dai banchi della maggioranza sollevava il problema della carenza cronica di personale nel settore della vigilanza. Foti non si limitava a una semplice critica: chiedeva all’amministrazione, guidata dal sindaco Donato, di prendere immediatamente provvedimenti, suggerendo l’avvio di un concorso pubblico per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale.

“Era già un’emergenza un anno fa – sottolinea adesso Foti in un comunicato stampa – ma il sindaco ha preferito aspettare, tergiversare, mentre i cittadini e i pochi agenti rimasti affrontavano ogni giorno una situazione sempre più insostenibile”.

“Oggi, più di un anno dopo, il Comune ha finalmente approvato la Determina n. 26 del 28 ottobre 2024, bandendo il concorso pubblico per due posti di agente di polizia locale” continua la nota di Claudio Foti. “Questa decisione non è altro che il risultato di un’amministrazione impaludata” dichiara ancora. “Non è chiaro da cosa siano stati trattenuti per così tanto tempo: la sicurezza e l’efficienza del servizio sono stati sacrificati a favore di un modo di amministrare che rallenta e complica ogni soluzione”.

Foti critica duramente la gestione del sindaco Domenico Donato, accusandolo di immobilismo e di mancanza di visione: “Non è solo questo concorso a essere arrivato tardi; ci sono altri fronti in cui agire per tempo avrebbe significato prevenire disagi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. E invece, mentre i problemi si accumulavano, l’amministrazione ha continuato a girarsi dall’altra parte.”

Con l’avvio del concorso, la speranza è che il settore della vigilanza riceva il sostegno necessario per tornare a operare con maggiore efficacia. Ma, conclude Foti, “non possiamo fare a meno di chiederci quanto ci sia voluto per capire che i problemi non si risolvono da soli. Chiaravalle Centrale merita di più”.