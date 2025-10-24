Chiaravalle – Da un’incompiuta a un nuovo appalto: Pirivoglia dimenticata, la LE.CO.GEN. premiata

Tre anni fa, nell’autunno 2021, venivano aperti i cantieri per l’adeguamento sismico della scuola

elementare di Pirivoglia.

Un milione di euro di fondi regionali, un appalto assegnato alla ditta LE.CO.GEN. S.r.l., promesse

di rinascita per una comunità periferica ma viva. Oggi, ottobre 2025, la scuola è ancora chiusa. Il cantiere è un cumulo di erbacce e ferri arrugginiti, nessuna comunicazione ufficiale, nessun cronoprogramma, nessuna spiegazione alle famiglie che ogni mattina devono accompagnare i propri figli altrove.

Eppure la stessa ditta – la LE.CO.GEN., la medesima che ha lasciato incompiuta l’opera di Pirivoglia – compare ora nella determinazione R.G. n. 424 del 21 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione comunale liquida oltre 40 mila euro per il primo stato di avanzamento lavori della nuova mensa scolastica di Foresta, finanziata con fondi PNRR – Missione 4 Componente1. Dunque una domanda sorge spontanea: è normale premiare chi non ha ancora concluso i lavori precedenti?

Come ex amministratore e come cittadino, non posso tacere davanti a questa evidente mancanza di

coerenza e di trasparenza.

La scuola di Pirivoglia rappresenta una ferita aperta, non solo edilizia ma sociale: bambini costretti a spostarsi, famiglie che pagano il trasporto per un servizio che sarebbe un diritto, un intero quartiere privato di un presidio educativo e civico.

Nel frattempo, l’Amministrazione attuale continua ad affidare appalti alla stessa impresa, senza fornire ai cittadini una relazione ufficiale sul perché il cantiere di Pirivoglia sia fermo dal 2022, senza chiarire se sono state applicate penali, revoche o azioni di recupero previste dal contratto. Il rischio è chiaro: trasformare l’inefficienza in prassi, la rassegnazione in silenzio.

E il silenzio, in politica, è complicità.

Per questo chiedo pubblicamente al Sindaco e alla sua maggioranza: perché non è stato ancora completato l’intervento alla scuola elementare di Pirivoglia, finanziato con oltre un milione di euro pubblici; quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti della ditta appaltatrice;

come sia stato possibile affidarle un nuovo appalto PNRR senza prima risolvere il precedente;

se esista un piano concreto e datato per la riapertura della scuola di Pirivoglia.

Chiaravalle Centrale non ha bisogno di proclami, ma di atti, verifiche e responsabilità.

La città non può accettare che, a distanza di anni, si inaugurino nuovi cantieri mentre i vecchi

restano ruderi abbandonati.

Finché non arriveranno risposte chiare, continuerò – come cittadino e come ex assessore – a denunciare questa contraddizione: dalla scuola mai finita di Pirivoglia ai nuovi fondi di Foresta,

la misura è colma.

La politica che dorme sulle macerie dell’infanzia non può dirsi una politica che costruisce futuro.