Chiaravalle, domani il gran finale di “Chiaravalle Arte”

La cerimonia di premiazione a Palazzo Staglianò alle ore 18

Gran finale di “Chiaravalle Arte”. Si conclude domani (27 agosto), con la proclamazione ufficiale dei vincitori, il primo premio nazionale di arte contemporanea di Chiaravalle Centrale. L’attesa cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma alle ore 18.00 a Palazzo Staglianò. Un evento culturale prestigioso che chiude due mesi altrettanto importanti per la città delle Preserre.

Tantissimi i visitatori che hanno decretato il successo del progetto “Chiaravalle Arte” voluto con forte determinazione dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mimmo Donato, e dalla Consulta della Cultura, presieduta da Teresa Tino. Punto di riferimento per tutti gli aspetti organizzativi, l’architetto e artista Nicola De Luca, anche tra i curatori del premio. Al suo fianco il saggista e gallerista Enzo Le Pera, il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, la critica e storica dell’arte Lara Caccia. Immancabile il supporto della consigliera delegata alla Cultura, Pina Rizzo. Così come è stata preziosa la collaborazione generosa dei soci della Consulta della Cultura, impegnati, da volontari, nel garantire le aperture quotidiane al pubblico della mostra. In breve, tante sinergie positive confluite in un risultato eccezionale per partecipazione popolare, visibilità mediatica, valutazioni positive della critica.

Hanno esposto a “Chiaravalle Arte” gli artisti in concorso: Salvatore Anelli, Andrea Biffi, Beatriz Cardenas, Alfredo Celli, Giuliano Cotellessa, Maria Crediddio, Maria Pia Daidone, Massimiliano Ferragina, Franco Flaccavento, Fiorentina Giannotta, Nicola Guarino, Franca Lanni, Mario Lanzione, Luigi Magli, Vincenzo Mascia, Mauro Molinari, Viviana Pallotta, Natalia Gillo Piatrova, Salvatore Pepe, Tarcisio Pingitore, Myriam Risola, Enzo Spanò.

Claudia Iozzo, Giulia Iozzo, Vincenzo Rauti e Michela Giacchetto sono stati presenti nella sezione degli artisti chiaravallesi in concorso. Ferdinando Catrambone, Vincenzo Lombardi e Paolo Macrì hanno partecipato quali artisti chiaravallesi fuori concorso. Nicola De Luca, Antonio La Gamba e Michele Zappino sono stati gli ospiti fuori concorso.

Allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro hanno arricchito la sezione a loro dedicata, curata dalla professoressa Caccia: Micaela Arcuri, Francesco Brogno, Francesca Cafarda, Ludovica Catanzaro, Lucy Mey, Giuseppe Mirijello, Tiziana Procopio, Cristina Russo, Salvatore Sart, Valentina Siniscalchi, Maria Tarantino, Emanuela Tavano e Maria Villirillo.