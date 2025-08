Chiaravalle: dopo i 3 milioni di debiti, l’opposizione punta l’indice sui contenziosi

Maida, Foti e Rauti chiedono trasparenza su tutte le cause in corso e lanciano l’allarme: “Bilancio fragile e a rischio dissesto, serve una ricognizione completa dei rischi economici”

“Dopo la certificazione di un buco da circa 3 milioni di euro di debiti fuori bilancio, per il Comune di Chiaravalle Centrale si apre un nuovo fronte di potenziale instabilità: quello dei contenziosi legali in corso”.

A sollevare il velo su un ulteriore fattore di rischio per la tenuta finanziaria dell’Ente è ancora una volta l’opposizione consiliare di Chiaravalle Centrale, con una nota ufficiale firmata dai consiglieri Vito Maida, Claudio Foti e Giuseppe Antonio Rauti e indirizzata al Sindaco, al Segretario comunale e, per conoscenza, anche al Prefetto di Catanzaro.

Il documento denuncia “una grave discrepanza tra le cifre accantonate a bilancio e quelle indicate nelle relazioni ufficiali”. “Nel prospetto del risultato di amministrazione – si legge nella nota – l’importo accantonato per i contenziosi è pari a 303.700 euro. Tuttavia, nelle due relazioni firmate dal Segretario comunale si parla di un fabbisogno ben superiore: 431.855,75 euro. Una differenza significativa, che alimenta i timori di un’esposizione finanziaria ancora sottovalutata”.

E non è tutto. I consiglieri denunciano che le relazioni trasmesse “appaiono eccessivamente riduttive” e “lacunose soprattutto in riferimento alla materia tributaria”, lasciando intendere che potrebbero esistere procedimenti di cui il Comune non si è neppure costituito in giudizio. Una situazione che, se confermata, aggraverebbe ulteriormente il quadro già critico della gestione.

Di qui la richiesta formale al sindaco Domenico Donato di predisporre un atto di indirizzo per avviare finalmente “una ricognizione dettagliata dell’intero contenzioso pendente, con indicazione per ciascun procedimento di tipologia, parti coinvolte, stato attuale, importi richiesti o stimati, e pareri legali con valutazione delle probabilità di soccombenza”.

“Riteniamo – scrivono Maida, Foti e Rauti – che una ricognizione completa e approfondita del contenzioso costituisca un passaggio imprescindibile per attivare tempestivamente tutte le necessarie misure correttive e di tutela, finalizzate alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’Ente”.

Parole pesanti, che gettano ombre lunghe su un bilancio comunale già pesantemente provato e ora, secondo i firmatari, potenzialmente a “forte rischio dissesto”.

“Tale documentazione – si legge infine nel documento – è da ritenersi indispensabile per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa, veridicità contabile e correttezza gestionale nella rappresentazione dello stato patrimoniale e finanziario dell’Ente”.

“Nel silenzio assordante dell’amministrazione comunale, l’opposizione continua a esercitare un ruolo di vigilanza attiva, sollevando interrogativi sempre più stringenti su una situazione che, da tecnica, appare ormai pienamente politica” le conclusioni dell’opposizione.