Chiaravalle, ferrovia dismessa: Foti plaude e lancia l’appello ai Comuni

Il consigliere comunale apprezza il progetto riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario e invita i territori a unirsi per un piano condiviso di rilancio ambientale, turistico e culturale.

«Un’idea brillante, da sostenere con tutte le forze». Con queste parole il consigliere comunale di Chiaravalle Centrale, Claudio Foti, ha accolto con entusiasmo il progetto di riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario da Satriano a Chiaravalle, presentato dalla Regione Calabria in sinergia con il Parco Naturale delle Serre.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare un’infrastruttura ormai in disuso in un moderno percorso ciclopedonale, con valenze turistiche, ambientali e di mobilità sostenibile, capace di restituire dignità e prospettiva alle aree interne calabresi.

Foti ha espresso il suo pieno apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza strategica di questo intervento per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione che da anni affliggono i comuni dell’entroterra. Ma il suo messaggio va oltre il plauso: è un vero e proprio appello all’azione rivolto ai territori.

«I Comuni interessati non possono rimanere fermi – dichiara Foti –. Occorre sin da subito organizzarsi per elaborare un progetto unitario, strategico e condiviso che valorizzi questa straordinaria opportunità offerta dalla Regione e dal Parco delle Serre. Solo lavorando insieme, in modo sinergico, possiamo trasformare questo tracciato in un volano per il rilancio socio-economico del nostro territorio».

La visione del consigliere è chiara: i singoli enti locali devono attivarsi nell’immediato per predisporre idee concrete e complementari, capaci di intrecciarsi con il progetto regionale e di esaltare le peculiarità storiche, ambientali e culturali di ciascuna comunità. In gioco c’è molto più di un percorso ciclopedonale: c’è la possibilità di costruire un’identità nuova per l’entroterra calabrese, fondata su sostenibilità, turismo lento e valorizzazione del patrimonio.

Il plauso di Foti si unisce a quello rivolto al Commissario del Parco delle Serre e alla struttura dirigenziale regionale, che hanno mostrato lungimiranza e sensibilità istituzionale nell’avviare un dialogo proficuo tra enti, cittadini e realtà associative. Ora la sfida passa ai territori: tocca a loro fare squadra, superare i localismi e scrivere una pagina nuova, verde e condivisa, per il futuro della Calabria.