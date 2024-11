Chiaravalle, Foti: nota di solidarietà e vicinanza a Giovanni Sgrò

“A nome mio personale e della comunità che rappresento, desidero esprimere la più sincera solidarietà a Giovanni Sgrò per il vile atto subito presso il suo punto vendita di Montepaone Lido”.

“Giovanni Sgrò non è solo un imprenditore, ma un esempio concreto di cittadinanza attiva e di impegno civile. La sua dedizione al territorio, il costante lavoro per promuovere valori di legalità, coesione sociale e sviluppo sostenibile, sono un patrimonio di tutta la nostra regione”.

“Attraverso le sue iniziative culturali e sociali, Sgrò ha saputo coinvolgere e ispirare intere comunità, dimostrando che il cambiamento positivo parte sempre da azioni concrete e da un profondo amore per la propria terra”.

“Un atto così deplorevole non può e non deve oscurare il grande valore del suo operato. La Calabria ha bisogno di persone come Giovanni Sgrò, che con coraggio e determinazione dimostrano ogni giorno che il progresso è possibile, anche in contesti complessi”.

“Rinnovo il mio pieno sostegno a Giovanni, certo che la sua resilienza e la forza che da sempre lo contraddistinguono gli permetteranno di superare anche questa sfida. La comunità non è sola, e con il suo esempio, sapremo trasformare anche questo episodio in un’opportunità per ribadire i valori della legalità e della solidarietà.

Con stima e vicinanza”.

Claudio Foti

Consigliere Comunale di Chiaravalle Centrale