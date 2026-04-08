Chiaravalle, Foti sul bilancio 2026-2028: “Perché il Consiglio ancora non viene convocato?”

Per il consigliere comunale il vero nodo è il costante silenzio sul mancato passaggio in aula

“A Chiaravalle Centrale il punto non è più soltanto tecnico. È diventato apertamente politico”. Il consigliere comunale Claudio Foti chiede infatti “come mai, nonostante la Giunta municipale abbia già approvato gli schemi di bilancio, il Consiglio comunale non sia stato ancora convocato per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028”.

Il riferimento è alla deliberazione della Giunta municipale n. 31 del 10 marzo 2026, avente ad oggetto l’“approvazione schema di bilancio 2026 – e bilancio 2026/2028 e relativi allegati”. Un passaggio che, sul piano politico-amministrativo, segna l’avvio formale del percorso. Ma, appunto, soltanto l’avvio. Perché l’ultimo passaggio, quello decisivo, spetta al Consiglio comunale.

Foti la sintetizza così, senza giri di parole: “Con la delibera di giunta approva gli schemi di bilancio. A distanza di un mese non porta il bilancio in consiglio”. È su questa frattura, tra il via libera dell’esecutivo e il silenzio dell’aula, che l’opposizione concentra oggi la propria contestazione.

Il quadro normativo, del resto, è molto chiaro. L’articolo 174 del TUEL stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati al Consiglio.

L’articolo 151, comma 1, fissa il termine ordinario per la deliberazione del bilancio entro il 31 dicembre, ma per gli enti locali della Calabria il Ministero dell’Interno, dopo una prima proroga al 28 febbraio 2026, ha ulteriormente differito il termine al 31 marzo 2026.

Tradotto: il passaggio in Giunta non basta. Serve il voto del Consiglio. E il 31 marzo, per i Comuni calabresi, era il termine fissato dal Viminale per arrivare all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Non è un dettaglio procedurale. Quando il bilancio non viene approvato nei termini, il TUEL prevede che l’ente operi in esercizio o gestione provvisoria, con limiti stringenti sulla spesa.

E, nei casi di mancata approvazione del bilancio, entra in campo anche la procedura prevista dall’articolo 141, che richiama l’intervento prefettizio e contempla, in ultima istanza, lo scioglimento del Consiglio comunale.

È qui che la domanda di Foti diventa politicamente tranchant: “Se gli schemi erano già stati approvati dalla Giunta il 10 marzo, perché il sindaco non ha portato il bilancio in Consiglio entro la scadenza? Cosa ha bloccato il passaggio? Un problema tecnico? Un rallentamento degli uffici? Oppure una difficoltà politica interna alla maggioranza? E ancora: perché lasciare il Comune sospeso proprio sull’atto più importante dell’anno, quello che misura priorità, risorse, scelte e direzione amministrativa?”.

“Sono domande che toccano il cuore della responsabilità politica – scrive Foti. – Perché il bilancio non è una pratica qualsiasi: è la fotografia concreta della visione amministrativa di un ente. Tenerlo fermo dopo il sì della Giunta significa esporre il Comune a un’ombra che il sindaco, a questo punto, non può più liquidare con il silenzio”.

La questione posta da Foti, in fondo, è semplice e pesante insieme: “Se la Giunta ha già fatto il suo passaggio, perché il Consiglio no? E soprattutto: il sindaco intende spiegare alla città per quale motivo il bilancio 2026-2028 è rimasto fuori dall’aula, oltre il termine fissato?”.

Foti richiama nelle conclusioni “le criticità già più volte sollevate sui debiti fuori bilancio, sui decreti ingiuntivi e sui ripetuti silenzi del sindaco, che finora — sostiene il consigliere — non ha mai fornito risposte chiare: viene dunque da chiedersi se, dietro questo rinvio, non ci sia forse un quadro di numeri che continua a non quadrare”.