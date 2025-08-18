Chiaravalle, Giovanni Sestito conquista il Premio della Critica al “Talao…in Versi”

Il poeta trionfa con “Canto per lei” alla seconda edizione della rassegna calabrese

Nella suggestiva cornice della Piazzetta Panoramica di Santa Domenica Talao (CS) si è svolta la seconda edizione del Premio di Poesia “Talao…in Versi”, che ha visto il poeta e scrittore chiaravallese Giovanni Sestito aggiudicarsi il prestigioso Premio della Critica con la lirica “Canto per lei”.

Il riconoscimento, attribuito all’unanimità da una giuria composta da personalità del mondo culturale e istituzionale, rappresenta un giudizio tecnico e stilistico di particolare valore. A colpire i giurati sono state la delicatezza dei versi, la profondità dei sentimenti e la capacità dell’autore di parlare all’animo umano.

Nei primi versi della poesia premiata si coglie subito la forza evocativa dell’opera:

Voglio cantar del mio amor sincero, che mi fu tolto dal fosco destino, e dirvi come il suo viso era vero che di grazia mi riempiva il cammino.

La cerimonia, condotta da Monica Quaranta e Caterina Nero, si è trasformata in un momento di intensa partecipazione collettiva, capace di celebrare la parola poetica come strumento di bellezza e di memoria condivisa.

La giuria, presieduta da Tina Mansueto e composta da Rosangela Manca, da Timi Di Salvo, da Nicola Bloise e da Nicola La Greca ha espresso il proprio plauso alla lirica di Sestito, che si è distinta tra le opere in concorso.

Con questo successo, Giovanni Sestito conferma il proprio talento e consolida la sua presenza nel panorama letterario contemporaneo, ricevendo un meritato tributo alla sua passione e alla sua ricerca poetica.