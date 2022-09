Chiaravalle, il cantiere adiacente a piazza Bellavista fermo da alcune settimane

Il cantiere per il rifacimento del marciapiede adiacente a piazza Bellavista pare sia fermo da alcune settimane. Non c’è da sorprendersi visto lo stato di abbandono del paese, né i chiaravallesi si stupiscono, ormai rassegnati a un’amministrazione che si desta solo allorquando c’è da difendere le proprie posizioni di potere. Vedi la vicenda del centro sportivo Foresta: il settore del Lavori pubblici questa estate si è occupato praticamente solo di cercare in tutti i modi di ostacolare il progetto di un imprenditore, anziché avere un atteggiamento doverosamente collaborativo.

Ma tornando al cantiere della piazzetta, la figuraccia dell’Amministrazione è, ancora una volta, clamorosa. Lo scorso anno, addirittura prima delle elezioni, ha annunciato ai commercianti del tratto di via Gregorio Staglianò il finanziamento e l’inizio dei lavori a ottobre. Quindi niente. Poi il capolavoro: proprio ad inizio estate, due mesi fa, l’apertura del cantiere con l’istituzione del senso unico, la rabbia dei commercianti della zona e lo sconcerto dei nostri concittadini residenti fuori Calabria tornati a Chiaravalle per le vacanze estive.

Tutti a domandarsi: ma se per tutto il resto dell’anno il corso in piazzetta è deserto, che senso ha creare disagi nei soli due mesi scarsi in cui si crea un po’ di movimento? Stesso interrogativo rivolto al sindaco in consiglio comunale. La risposta è che i lavori dovevano essere completati con urgenza entro il più breve tempo possibile, pena la perdita dei finanziamenti.

Bene. Siamo a settembre e il cantiere è ancora lì, fermo. Perciò il gruppo Chi.Ce chiede all’assessore ai Lavori pubblici Claudio Foti e al sindaco formale Domenico Donato spiegazioni sui ritardi dei lavori e, nuovamente, sulla decisione di creare disagi nel centro di Chiaravalle proprio nei mesi centrali dell’estate.