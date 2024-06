Chiaravalle, il Leo Club Squillace Cassiodoro dona un “Kit Leo” all’IIS “Enzo Ferrari”

Un’iniziativa per migliorare l’esperienza scolastica degli studenti

Una rappresentanza di soci del Leo Club Squillace Cassiodoro, guidata dalla presidente Lilia Catricalà, ha fatto una significativa donazione all’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale.

Alla presenza del dirigente scolastico, prof. Fabio Guarna, e dei docenti di fisica insieme ai tecnici di laboratorio, è stato consegnato un “Kit Leo” personalizzato. Questa donazione segna la conclusione del progetto “School4U”, un tema operativo nazionale che ha come obiettivo il miglioramento dell’esperienza scolastica.

Il “Kit Leo” è composto da apparecchiature destinate agli esperimenti nei laboratori di fisica, con l’intento di fornire agli studenti strumenti pratici per l’apprendimento scientifico. Durante la cerimonia di consegna, è stata effettuata una dimostrazione dell’esperimento di “caduta libera” utilizzando le apparecchiature donate, mostrando così immediatamente l’utilità del kit.

Il dirigente scolastico, prof. Fabio Guarna, ha espresso un sentito ringraziamento alla presidente Catricalà per la generosa donazione. La presidente Catricalà, visibilmente orgogliosa, ha dichiarato che è un onore per il Leo Club poter contribuire alla formazione delle giovani generazioni, fornendo loro un ambiente attrezzato e di supporto per l’apprendimento.

Questa iniziativa rappresenta un significativo contributo per l’IIS “Enzo Ferrari”, che grazie a questa donazione potrà offrire agli studenti nuove opportunità didattiche potenziate e un’esperienza scolastica ancora più ricca e coinvolgente.