La coalizione civica e politica “Radici e Futuro” scioglie le riserve e ufficializza all’unanimità il nome del professionista chiamato a guidare la corsa al Palazzo di Città. Riscatto, rilancio e rinascita le parole chiave del progetto politico

Entra nel vivo il percorso verso le elezioni amministrative della primavera del 2027 a Chiaravalle Centrale. L’avvocato Salvatore Giunone è il primo candidato sindaco ufficialmente annunciato. A formalizzare la scelta è la coalizione civica e politica “Radici e Futuro”, composta da Noi Moderati, dal movimento La Panchina, dall’associazione Saturno e dal gruppo Radici e Ali.

«La coalizione mantiene la parola data alla cittadinanza e ufficializza la guida chiamata a rappresentare l’alternativa concreta verso le elezioni amministrative della primavera 2027: è l’avvocato Salvatore Giunone», si legge nella nota stampa diffusa dalla formazione politica.

«Una scelta unanime, maturata con profonda convinzione attorno a una figura che incarna l’essenza stessa del nostro progetto. Stimato professionista che esercita attivamente a Chiaravalle, sposato e padre di tre figli, l’avvocato Giunone non è un nome calato dall’alto, ma l’esempio di chi ha scelto di restare, investire e scommettere ogni giorno sul proprio paese natio, credendo senza riserve nella forza, nella dignità e nello spirito dei chiaravallesi».

Riscatto, rilancio e rinascita: il manifesto della sfida

«La sua discesa in campo – prosegue la nota di “Radici e Futuro” – nasce da un atto d’amore e di coraggio civile, scandito da tre obiettivi precisi: il riscatto della nostra dignità collettiva, il rilancio economico e sociale del territorio, la rinascita dell’intera comunità chiaravallese».

«Non è più tempo di restare a guardare mentre il nostro paese perde lentamente slancio ed energie – ha dichiarato il candidato sindaco durante l’incontro di investitura con la coalizione –. Davanti a una fase di evidente affanno sociale, culturale ed economico, il dovere di chi ama davvero questa terra è reagire e mettersi a disposizione. Scendo in campo con passione, senso di responsabilità e con l’orgoglio di essere chiaravallese, animato dall’entusiasmo di una sfida che può e deve restituire fiducia, opportunità e futuro ai nostri figli».

«Vogliamo essere la casa di tutti»

Nel tracciare la rotta del nuovo percorso politico, sottolinea la coalizione, l’avvocato Salvatore Giunone ha voluto dare un’impronta chiara di stile e di metodo, indicando nella coesione della comunità la prima, vera urgenza da affrontare.

«Oggi la priorità assoluta è mettere in campo ogni energia per ricucire il tessuto umano e sociale della nostra comunità – ha sottolineato il candidato –. Negli anni si è scavato un solco silenzioso tra chi si sente ascoltato e chi, invece, percepisce distacco e indifferenza. È una stagione che va superata con eleganza e determinazione, invertendo subito la rotta. Noi vogliamo essere davvero la casa di tutti: un luogo aperto dove non esistono tessere, etichette o appartenenze di parte, ma solo cittadini con pari dignità, idee da ascoltare e bisogni da risolvere. Un’amministrazione che non lascia indietro nessuno e che torna a parlare con la gente, guardandola negli occhi. Da qui ripartiamo per costruire un percorso politico nuovo, limpido e partecipato, che rimetta finalmente Chiaravalle e l’intera comunità al centro di ogni scelta».

Al via la campagna di ascolto sul territorio

Con l’ufficializzazione della candidatura di Salvatore Giunone, “Radici e Futuro” avvia una nuova fase del proprio percorso in vista dell’appuntamento elettorale.

La coalizione, conclude la nota stampa, «apre ufficialmente la sua campagna di ascolto sul territorio, rinnovando l’invito a forze politiche, associazioni, professionisti e cittadini a unirsi a un cantiere aperto, sempre vicino alla gente, per scrivere insieme una pagina nuova nella storia di Chiaravalle».