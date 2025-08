Chiaravalle, il ruolo dell’Arte e della cultura

Il ruolo dell’Arte è quello di attivare un pensiero di regalare un’emozione da vivere in maniera individuale o collettiva. L’Arte si può esprimere attraverso la pittura la scultura la musica la letteratura il Teatro ecc.ecc.

La Cultura e l’Arte sono espressione di un pensiero e hanno come fine primario,quello di stimolare la riflessione la conoscenza la sapienza il discernimento.

In parole povere la Cultuta e l’Arte, come detto, incoraggiano il pensiero la fantasia il benessere interiore. Questo dappertutto a Chiaravalle viceversa tutto questo serve ad ottenere consensi creare proseliti gonfiare il petto per poter dire siamo i più forti i migliori.

Senza tenere conto però che quasi sempre i risultati sono molto scarsi e deludenti

Investire in Cultura in Arte è un obbligo morale e civile dappertutto, a Chiaravalle viceversa il più delle volte non si investe in tutto questo, a Chiaravalle si SPENDONO fiumi di denaro mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, senza una prospettiva una visione volta alla crescita al miglioramento del bene comune.

Tutto questo nel silenzio nel mutismo delle “varie” opposizioni che magari sono sensibili alla buca o poco più, certo non tutti ma i più si. Mai una conferenza stampa unitaria, mai un incontro con gli elettori per un’ informazione diretta, ma solo Facebook o giù di li.

Chissà se dopo le ferie, le vacanze, dopo il meritato riposo qualcuno dei lorsignori…

Pare che Donato stia già pensando al quarto mandato che il terzo se lo sente già in tasca!

Movimento La Panchina

Chiaravalle C.le