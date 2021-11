Chiaravalle – In giro con hashish e marijuana, 35enne arrestato

Un 35enne passeggiava all’ora di pranzo per le strade del paese con la droga nelle tasche dei pantaloni e del giubbino pronta per essere venduta. I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle Centrale hanno arrestato, in flagranza di reato, uno spacciatore 35enne del luogo, già noto alle Forze di Polizia.

Mentre l’uomo era a piedi per le vie del centro abitato è stato controllato da una pattuglia di Carabinieri e trovato in possesso di 12 grammi di “hashish” e di 2 grammi di “marijuana”, tranquillamente portati nelle tasche del giubbino e dei pantaloni indossati.

I Carabinieri, a questo punto, estendevano la perquisizione anche alla sua abitazione dove veniva rinvenuto anche materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e un grinder (noto dispositivo formato da due parti complementari dotate all’interno di piccoli chiodi o dentini che mediante la rotazione antitetica delle due metà, serve a macinare vegetali, generalmente marijuana), il tutto nascosto tra i vari arredi della sua camera da letto.

L’uomo, quindi, è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il Tribunale di Catanzaro al termine del processo per direttissima, nel convalidare l’arresto, ne disponeva gli arresti domiciliari.