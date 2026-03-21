Chiaravalle, incontro all’Istituto Ferrari: “Lo Stato, i cittadini e gli studenti”

Sono intervenuti rappresentanti della Prefettura, della Questura, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

Si è tenuta presso l’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle l’iniziativa prevista dal progetto “Lo Stato, i Cittadini e gli Studenti”, dedicata ai temi dell’educazione alla legalità e, in particolare, al contrasto della contraffazione.

Il dirigente scolastico, Fabio Guarna ha portato i saluti dell’Istituto, sottolineando come l’incontro rappresenti un’importante occasione per gli studenti di entrare in contatto diretto con le istituzioni e di confrontarsi su tematiche di grande attualità e utilità per la loro formazione civica.

Lo stesso ha quindi moderato i lavori e presentato i relatori, introducendo i diversi momenti di approfondimento. A seguire, la viceprefetto aggiunto, Lucia Fratto, ha illustrato l’organizzazione della Prefettura e i diversi uffici che ne compongono la struttura, soffermandosi poi sui temi dell’incontro e sull’importanza dell’azione istituzionale nel promuovere la legalità.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti i rappresentanti della Prefettura, della Questura, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il Dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Pierpaolo Trapuzzano ha approfondito gli aspetti economico-finanziari legati alla contraffazione, evidenziando le dinamiche del fenomeno e le sue implicazioni sul sistema economico; due funzionarie dell’Agenzia hanno inoltre illustrato agli studenti le possibilità di lavorare nell’Agenzia stessa, evidenziando i percorsi e le opportunità professionali accessibili.

Il capitano della Guardia di Finanza del Comando di Soverato, Pierangelo Friolo ha descritto le attività di contrasto, evidenziando non solo l’impegno sul territorio ma anche l’azione più ampia a tutela dell’economia legale e del sistema fiscale.

Accanto a questi contributi, il vicequestore aggiunto della Polizia postale di Catanzaro, Giuliano Lazzaro, ha richiamato l’attenzione sui rischi connessi all’utilizzo del web, mentre il tenente dei Carabinieri della Compagnia di Soverato, Alessandro Coccia si è soffermato sul fenomeno delle truffe, in particolare ai danni delle persone più vulnerabili.

Dall’insieme degli interventi è emerso un quadro chiaro: la contraffazione non è un fenomeno marginale, ma un sistema articolato che incide sulla sicurezza dei consumatori, sulla qualità dei prodotti e sull’economia, alimentando circuiti illegali e sottraendo risorse allo Stato.

Allo stesso tempo, i rischi legati al web e le truffe evidenziano la necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza nei comportamenti quotidiani.

In questo senso, l’incontro ha assunto un significativo valore formativo, offrendo agli studenti strumenti utili per orientarsi con maggiore responsabilità nelle scelte e nei comportamenti.

L’iniziativa, coordinata dalla referente Prof.ssa Giuseppina Primerano, ha visto una partecipazione attenta degli studenti per l’intera durata, con interventi, osservazioni e momenti di riflessione.

L’attività si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa di cui ne è parte l’USR Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro, diretto dalla dott.ssa Concetta Gullì, che coinvolge Prefettura, forze dell’ordine, Agenzia delle Dogane e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di promuovere nelle scuole percorsi strutturati sui temi della legalità e della cittadinanza consapevole.