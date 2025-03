Chiaravalle: la minoranza accusa il sindaco di uso improprio della pagina istituzionale

Foti, Rauti e Maida: “Ennesimo atto di arroganza e dilettantismo politico”

CHIARAVALLE CENTRALE – Si riaccende la tensione politica a Chiaravalle Centrale, dove i consiglieri comunali di minoranza Claudio Foti, Vito Maida e Giuseppe Rauti puntano il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Donato.

Al centro delle critiche, l’utilizzo del profilo Facebook istituzionale del Comune, su cui – denunciano i consiglieri – “è stata pubblicata una nota politica della maggioranza, contenente un attacco diretto all’opposizione consiliare”.

Secondo i tre esponenti della minoranza, si tratta dell’ennesimo episodio di “arroganza istituzionale e superficiale dilettantismo politico”, con l’amministrazione comunale che “continua a confondere la pubblica amministrazione con il salotto di casa propria”.

“Il profilo istituzionale del Comune non nasce per veicolare posizioni politiche di singoli gruppi, ma per informare la cittadinanza su questioni di pubblico interesse come emergenze, servizi e attività amministrative”, affermano Foti, Maida e Rauti in una nota congiunta.

L’opposizione chiede quindi l’immediata rimozione del post e una pubblica ammenda da parte del sindaco, ritenendo che questi continui “scivoloni” del primo cittadino rappresentino “un vulnus alle più basilari regole democratiche”.

La vicenda aggiunge un ulteriore elemento di scontro in un contesto politico già segnato da polemiche e accuse reciproche tra maggioranza e opposizione.