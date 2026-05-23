Chiaravalle, la politica come impegno sociale: Saturno promuove sport gratuito e inclusione

Il presidente dell’associazione Saverio Barbieri: «Ecco un evento aperto a tutti, pensato per educare alla partecipazione, all’amicizia e al valore dello stare insieme»

Chiaravalle Centrale si prepara ad accogliere la prima edizione delle Mini Olimpiadi per Bambini, un’iniziativa promossa dall’Associazione Saturno e dedicata ai più piccoli, alle famiglie e all’intera comunità. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, dalle 17 alle 21, presso i campi sportivi di località Foresta.

Non si tratta soltanto di un evento sportivo. La scelta dell’ASD Saturno, associazione che opera da anni sul territorio chiaravallese, assume anche il valore di un impegno politico e sociale insieme, nel senso più alto del termine: costruire spazi gratuiti di aggregazione, offrire occasioni educative ai bambini, coinvolgere le famiglie e rafforzare il senso di comunità.

«Le Mini Olimpiadi nascono con l’obiettivo di regalare ai bambini due giornate di sport, socialità, divertimento e condivisione», dichiara il presidente Saverio Barbieri. «Vogliamo trasformare il gioco in un’occasione educativa, capace di stimolare spirito di squadra, amicizia e partecipazione. L’evento sarà completamente gratuito e aperto a tutti».

Le attività saranno organizzate per fasce d’età: 3-5 anni, 6-8 anni e 9-12 anni, in modo da permettere a ogni bambino di vivere un’esperienza adeguata alle proprie capacità. I partecipanti potranno cimentarsi in percorsi a ostacoli, corsa con i sacchi, staffette, mini calcio, giochi di abilità, percorsi motori, mini gare olimpiche, giochi di squadra e sfide divertenti, in un clima di entusiasmo, inclusione e sana competizione.

«Lo spirito dell’iniziativa non è la competizione fine a sé stessa», sottolinea Barbieri. «Per questo al termine delle attività saranno consegnati premi e medaglie a tutti i partecipanti. Vogliamo valorizzare la partecipazione, non soltanto il risultato».

L’organizzazione ricorda che la prenotazione è obbligatoria entro il 20 luglio, anche per garantire il gadget ufficiale a tutti i bambini iscritti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Saverio Barbieri al numero 347 63 66 317.

L’ASD Saturno invita famiglie, bambini e cittadini a partecipare numerosi a un appuntamento che punta a diventare un momento fisso di aggregazione, sport e crescita per Chiaravalle Centrale.

Sport, gioco, divertimento e amicizia: le Mini Olimpiadi sono pronte a partire.