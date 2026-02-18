Chiaravalle, l’associazione Saturno: serve una nuova visione

L’intervento nel dibattito politico locale: basta logiche di potere, servono idee, competenze e una rappresentanza capace di guardare oltre i confini cittadini

“Negli ultimi giorni il confronto politico a si è intensificato, alimentato da comunicati e prese di posizione dei diversi schieramenti. Un dibattito che, tuttavia, secondo una parte crescente della società civile, rischia di restare intrappolato in dinamiche di corto respiro, più concentrate su ambizioni personali e rapporti di forza interni che su una reale progettualità per il futuro della città”.

È in questo contesto che interviene l’Associazione Saturno, realtà civica e apartitica guidata dall’ingegnere Saverio Barbieri, con una riflessione netta: “Chiaravalle ha bisogno di una politica capace di ascoltare, coinvolgere e restituire dignità al confronto pubblico, superando le logiche dei piccoli poteri e delle leadership autoreferenziali che hanno segnato l’ultimo ciclo politico locale”.

Nel documento diffuso dall’associazione viene indicato anche un modello virtuoso: “Dove la comunità ha saputo riconoscersi in un progetto condiviso, sostenendo con compattezza i propri rappresentanti, al di là delle appartenenze di partito. Una coesione che ha permesso al territorio di contare davvero anche a livello regionale, dimostrando come l’unità e il riconoscimento delle competenze possano tradursi in risultati concreti”.

Il confronto, per Saturno, impone però anche una presa d’atto critica: “L’attuale generazione politica chiaravallese non è mai riuscita a garantire una rappresentanza reale oltre i confini cittadini. Un limite strutturale che, secondo l’associazione, segna il fallimento di un intero ciclo e che continua a tenere il territorio in una posizione marginale, priva di voce nei contesti decisionali più ampi”.

Da qui l’invito a “voltare pagina”: ritrovare fiducia nelle proprie forze, valorizzare le competenze presenti nella comunità e costruire una nuova generazione di cittadini pronti a impegnarsi con serietà e visione. Non una politica “contro” qualcuno, ma “insieme per qualcosa”: un progetto che parta dal basso e che, passo dopo passo, consenta a Chiaravalle di rappresentarsi con orgoglio, unità e credibilità anche a livello regionale e nazionale.

“Cambiare non significa sognare a occhi chiusi – è il messaggio conclusivo – ma decidere di iniziare a costruire”. Una costruzione che, assicurano dall’Associazione Saturno, potrà avvenire solo coinvolgendo chi crede davvero in una politica fondata su visione, responsabilità e bene comune.