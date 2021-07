Chiaravalle, luglio e agosto tra musica ed eventi al centro “Foresta”

Mercoledì 28 alle ore 21.30 un tributo a Pino Daniele con artisti del luogo

Estate ricca di eventi al centro aggregativo e polisportivo “Foresta” di Chiaravalle Centrale. Il calendario dei prossimi giorni prevede, mercoledì 28 luglio alle ore 21.30, un tributo musicale a Pino Daniele con l’esibizione di artisti chiaravallesi (Enrico Pitaro, Angelo Greco, Giovanni Donato, Domenico Corrado).

Il giorno seguente, 29 luglio, la stessa location estiva all’aperto farà da sfondo alla presentazione del libro di Vittoria Camobreco “E’ tutto vero” alle ore 18.30. Il 31 luglio, festa del gelato ed esposizione di auto storiche a partire dalle ore 21.30.

Il 3 agosto alle ore 19 convegno su alimentazione, etica e sport con la partecipazione straordinaria del recordman mondiale di apnea Homar Leuci. Il 6 agosto alle ore 22 torna la musica, con Ciccio Carere e il suo repertorio di canzoni folk calabresi.

E il 12 agosto alle ore 22 una serata da non perdere con “The Chronicles live best of Creedence Clearwater Revival”. Il presidente dell’associazione di volontariato Uildm, Giovanni Sestito, che gestisce e organizza le attività del centro, promette però tante altre sorprese e aggiornamenti in corso d’opera.