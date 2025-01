Chiaravalle, maltempo: il sindaco risponde su Facebook ma l’opposizione lo incalza

Scontro totale: “Dove sono i dati reali? Basta annunci social, serve serietà istituzionale”

Non si placa la polemica politica a Chiaravalle Centrale. Dopo la richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale da parte dei consiglieri di minoranza per discutere della reale entità dei danni causati dall’ultima ondata di maltempo, il sindaco Domenico Donato ha scelto Facebook per rispondere alle critiche.

Pubblicando alcune foto e video, il primo cittadino ha dichiarato: “La mia verità sull’alluvione: difendere l’impegno contro le accuse ingiuste. Cari concittadini, sento il dovere di pubblicare alcune foto e video per fare chiarezza e rispondere con la massima trasparenza alle accuse infondate rivolte al mio operato e a chi ha lavorato senza sosta per la sicurezza di tutti noi. Grazie per il vostro sostegno”.

Tuttavia, la mossa del sindaco ha suscitato l’immediata reazione dell’opposizione, che non ha risparmiato critiche alla gestione comunicativa e amministrativa.

I consiglieri di minoranza Vito Maida, Claudio Foti, Giuseppe Antonio Rauti ed Emanuela Neri hanno contestato duramente l’utilizzo dei social da parte del Sindaco, evidenziando che “il sindaco Donato continua a non convocare e a dare risposte in Consiglio Comunale, ma utilizza la piattaforma Facebook come se fosse un luogo istituzionale, cosa che non è”.

Secondo l’opposizione, la richiesta di convocazione è del tutto legittima e necessaria, soprattutto “considerando la necessità di chiarezza che il sindaco continua a eludere, negando il confronto pubblico e trincerandosi dietro schermi e tastiere”.

La minoranza insiste sull’assenza di informazioni dettagliate: “Chiediamo e continuiamo a non sapere qual è stata la reale entità dei danni causati dalle piogge recenti sul centro urbano e sul resto del territorio comunale e se questi danni corrispondono allo scenario drammatico dipinto dal sindaco su media e social”.

La pubblicazione di foto e video, secondo i consiglieri, “non sostituisce un confronto istituzionale serio, né risponde alle domande fondamentali”.

“La reazione scomposta del sindaco Domenico Donato sui social – proseguono – appare il sintomo evidente della sua difficoltà a sostenere una narrazione enfatica e quasi apocalittica, costruita attorno ai danni del maltempo, a fronte di una realtà dei fatti che sembra smentire tale scenario”.

“È lecito poi chiedersi – continua l’opposizione – quale fosse lo scopo di coinvolgere Rai3 per documentare territori appartenenti ad altri comuni, per giunta senza la presenza degli amministratori di quelle aree. Un’operazione mediatica che solleva dubbi sulla coerenza del messaggio rispetto ai danni che Donato attribuisce all’alluvione”.

“In particolare – evidenziano – per quanto riguarda i danni alla rete idrica e fognaria, le immagini trasmesse, come quelle relative ai lavori in corso nei pressi di piazzetta Bellavista o su corso Gregorio Staglianò, non risultano collegabili alle recenti piogge, configurando piuttosto una strumentalizzazione di interventi già programmati e indipendenti dall’emergenza dichiarata”.

Oltre a sollecitare chiarezza sui danni, l’opposizione denuncia quella che definisce “una deriva dell’amministrazione comunale in totale spregio della buona conduzione della cosa pubblica”.

L’appello è rivolto al sindaco affinché si assuma pienamente il suo ruolo istituzionale e rinunci a quello che viene descritto come “un uso improprio dei social media per fare annunci senza dati, numeri o riscontri reali”.

Infine, i consiglieri comunali hanno invocato l’intervento urgente di Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro per “restituire decoro alle istituzioni e ripristinare la democrazia”.

La richiesta mira a garantire che il Consiglio Comunale torni a essere il luogo di confronto pubblico e trasparente per affrontare le questioni che interessano i cittadini di Chiaravalle Centrale.