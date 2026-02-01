Chiaravalle – Martelli, nuove criticità nel plesso appena rinnovato: Fabiano (Noi Moderati) “chiediamo chiarimenti”

Dopo oltre cinque anni di lavori e un investimento pubblico di oltre otto milioni di euro, con inaugurazione avvenuta il 16 settembre 2025, tornano le preoccupazioni sul plesso della Scuola Primaria di via Martelli.

Nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di acqua in palestra, riscontrata dopo le piogge delle scorse settimane. Trattandosi di un ambiente rialzato rispetto alla strada, si ipotizzano infiltrazioni dall’alto oppure, in alternativa, problematiche più serie legate alla struttura.

Le criticità, tuttavia, non sarebbero nuove. Già a novembre 2025 erano state segnalate al Comune: la mancanza di riscaldamento nei bagni e in palestra, una ringhiera dell’ultimo piano ritenuta troppo bassa e quindi potenzialmente pericolosa per i bambini, e un pannello di cartongesso in cedimento in alcune classi, peggiorato nel tempo fino a un parziale distacco. In palestra, oltre al freddo dovuto alla mancanza di riscaldamento, si segnalerebbe anche il parquet gonfio in alcune zone per effetto dell’umidità.

A chiedere chiarimenti urgenti è Vincenzo Fabiano, designato da poco coordinatore cittadino di Noi Moderati a Chiaravalle Centrale. Fabiano precisa di non voler alimentare allarmismi: “Non è nel mio costume farlo. Ma poiché, oltre a ricoprire un ruolo politico, sono anche e soprattutto un genitore, rivolgo il mio appello al primo cittadino affinché faccia chiarezza su quanto sta accadendo e fornisca un aggiornamento puntuale sulla situazione”.

Fabiano aggiunge: “L’obiettivo è esclusivamente la tutela degli alunni e del personale: per questo, oltre a chiedere chiarimenti urgenti, resto disponibile a un confronto costruttivo con il Comune, finalizzato ad affrontare la questione nel modo più chiaro e rapido possibile”.

Vincenzo Fabiano

Coordinatore cittadino Noi Moderati – Chiaravalle Centrale