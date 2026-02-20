Chiaravalle: Noi Moderati promuove il Tavolo Interpartitico del Centrodestra in vista delle Comunali 2027

Noi Moderati avvia un’iniziativa concreta e orientata ai risultati: la convocazione di un Tavolo Interpartitico del Centrodestra, riservato ai vertici cittadini di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, con l’obiettivo di dare chiarezza, metodo e direzione al percorso politico in vista delle Elezioni Comunali del 2027.

Negli ultimi mesi il confronto pubblico locale è stato spesso accompagnato da dichiarazioni e posizionamenti che, senza un coordinamento reale, rischiano di restare mera comunicazione. Chiaravalle, al contrario, ha bisogno di contenuti, scelte e una linea comune.

Per questo Noi Moderati ritiene non più rinviabile un passaggio di responsabilità: capire se esista una volontà autentica di costruire insieme un progetto amministrativo credibile, oppure se ciascuna forza intenda procedere in autonomia.

«Il centrodestra non può presentarsi ai cittadini con formule generiche o con coalizioni di facciata dichiara il coordinatore cittadino Vincenzo Fabiano. Serve un confronto riservato, serio e operativo, per definire priorità, metodo e responsabilità. Le elezioni non si improvvisano negli ultimi trenta giorni».

Tra gli obiettivi principali dell’incontro figurano la definizione del perimetro della coalizione, l’elaborazione di una piattaforma comune centrata sulle esigenze dei cittadini e l’avvio di un cronoprogramma di confronto permanente.

Un passaggio ritenuto indispensabile per evitare improvvisazioni dell’ultimo momento e restituire alla comunità un centrodestra coeso, riconoscibile e affidabile.

Per il primo incontro sono già state indicate due possibili date lasciando comunque spazio a una scelta condivisa anche sugli orari. Come sede, Noi Moderati propone Palazzo Staglianò, previa autorizzazione comunale. Il confronto sarà riservato esclusivamente ai vertici locali delle forze politiche coinvolte, a tutela di un dialogo franco e costruttivo.

«Chiaravalle merita una classe dirigente capace di assumersi la responsabilità di costruire, non di dividersi conclude Fabiano. Noi Moderati fa la propria parte: ora attendiamo un riscontro chiaro, perché ai cittadini va detto con trasparenza dove si vuole andare e con quale progetto».