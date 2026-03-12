Chiaravalle, Noi Moderati: “Sulla viabilità solo confusione, improvvisazione e assenza di guida istituzionale”

Noi Moderati Chiaravalle Centrale, per voce del coordinatore cittadino Vincenzo Fabiano, interviene con fermezza sulla gestione della viabilità cittadina, ormai segnata da provvedimenti frammentari, segnaletica contraddittoria e totale assenza di una visione organica.

L’ordinanza che dispone il divieto di transito ai mezzi pesanti su Via Poparace evidenzia ancora una volta tutte le criticità di un’amministrazione che sembra procedere senza una reale pianificazione tecnica e senza indicare percorsi alternativi chiari e praticabili.

Dopo l’uscita dalla SS 713, infatti, i mezzi pesanti che devono raggiungere il territorio chiaravallese si trovano davanti a un vero cortocircuito viario: da un lato il divieto verso il centro abitato, dall’altro il divieto anche su Via Poparace. In questo modo, chi arriva da fuori con un camion rischia di restare bloccato in un labirinto di segnali, senza una soluzione concreta.

Va segnalata anche l’evidente contraddizione della segnaletica: verso il centro cittadino, compare un divieto generico agli autocarri; verso Contrada Poparace, invece, il divieto riguarda i soli mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Una differenza sostanziale che, invece di rendere chiara la viabilità, contribuisce ad aumentare confusione, incertezza e disorientamento.

È evidente che non si può continuare a intervenire sulla viabilità con ordinanze scollegate tra loro, senza uno studio complessivo dei flussi di traffico e senza una guida istituzionale capace di programmare, coordinare e assumersi la responsabilità delle scelte.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: si crea confusione, si scaricano problemi su cittadini e autotrasportatori e si aumenta persino il rischio di manovre errate e situazioni di pericolo.

Noi Moderati Chiaravalle Centrale chiede quindi all’Amministrazione comunale di chiarire immediatamente quale sia il piano complessivo sulla viabilità, quali percorsi alternativi siano stati realmente previsti per i mezzi pesanti e se vi sia un assessore al ramo che svolga concretamente il proprio compito, oppure se anche questa materia sia lasciata all’improvvisazione del Sindaco Donato, ormai trasformato nel tuttofare di un’Amministrazione priva di una vera organizzazione politica e istituzionale.

Chiaravalle Centrale ha bisogno di competenza, programmazione e serietà. Non di improvvisazione e caos amministrativo.