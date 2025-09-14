Chiaravalle, nuovo raid incendiario: torna la paura nelle Preserre

Dopo l’intimidazione subita nei giorni scorsi da un’impresa di Gagliato, un nuovo episodio di rogo doloso ha colpito la zona, riaccendendo la preoccupazione nelle Preserre.
Questa volta l’obiettivo è stato un cantiere edile situato in contrada Spirito Santo a Chiaravalle Centrale, dove un’azione criminosa ha distrutto una pala meccanica.
L’episodio, che segue di pochi giorni il precedente atto intimidatorio, alimenta il timore che si possa trattare di una nuova ondata di attacchi mirati.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.
La comunità locale, già provata dai recenti eventi, attende risposte e azioni concrete per garantire la sicurezza del territorio.