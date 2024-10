Chiaravalle, nuovo scossone politico: Maria Stefania Fera lascia il consiglio comunale

Cesare Pileggi pronto a subentrare, portando nuovo equilibrio all’amministrazione Donato

Un altro colpo di scena si abbatte sul consiglio comunale di Chiaravalle Centrale: Maria Stefania Fera, esponente storica della maggioranza e figura di rilievo del recente passato accanto al sindaco Domenico Donato, ha rassegnato le proprie dimissioni. Eletta in quota “Anno Zero”, era già stata impegnata in ruoli di spicco nella precedente consiliatura.

Fera ha comunicato la sua decisione tramite una nota stringata, priva di spiegazioni. Una mossa che lascia spazio a tante speculazioni ma che, allo stesso tempo, si inserisce in un clima di crescente tensione.

Da tempo, infatti, la maggioranza si trova ad affrontare frizioni legate soprattutto alla pesante rottura con l’ex assessore Claudio Foti, anch’egli di “Anno Zero”.

Con l’uscita di scena di Fera, subentrerà in consiglio Cesare Pileggi, già assessore a fianco di Donato, offrendo un potenziale rinforzo alla coalizione. Resta l’interrogativo sulle cause effettive delle dimissioni di Fera e su come questo riassetto influenzerà il futuro politico di Chiaravalle Centrale, pensando già alle grandi manovre in corso per le prossime elezioni e ai tanti nomi che già circolano per il dopo-Donato.