Chiaravalle, originale e travolgente lo spettacolo teatrale di Dandy & Diva

Un’ora di risate e divertimento per tutti, con il pubblico grande protagonista.

E’ teatro, è cinema, è circo, è cabaret. Un miscela unica, originale, travolgente. E’ così che lo spettacolo “Lol”, messo in scena con grande successo in tutto il mondo dal duo Dandy Danno & Diva G, ha conquistato anche la platea del teatro Impero di Chiaravalle Centrale. Un’ora di risate e divertimento per tutti, adulti, ragazzi e bambini.

Poche parole, tanta gestualità. La formula vincente è quella della spensieratezza, dell’allegria, della leggerezza, senza mai scadere nella volgarità. E così tutti, ma proprio tutti, in particolare giovani e giovanissimi, alla chiusura del sipario hanno richiamato a gran voce Dandy e Diva per complimentarsi, scattare un selfie, abbracciare con affetto due attori diventati, nell’arco di pochi minuti, cari amici con cui condividere una serata fuori dagli schemi.

“Lol” non è una storia, ma una lunga sequenza di situazioni comiche che ripropongono Dandy nel suo consolidato ruolo di bambinone cresciuto un po’ troppo in fretta, svagato e con la testa sempre tra le nuvole. Diva G è la sua perfetta controparte: determinata, logica, e, naturalmente, bellissima. Insieme danno vita ad una coppia, sul palcoscenico e nella vita, dall’impatto esplosivo. Irresistibili gli sketch con la partecipazione del pubblico, chiamato sul palco a improvvisare improbabili ed esilaranti gag. Chiude, dunque, in bellezza il terzo concorso teatrale interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”.

Adesso, spazio alla serata finale di premiazione che si svolgerà il prossimo 6 aprile. I vincitori saranno, come sempre, espressione del voto popolare. La serata conclusiva sarà animata dallo spettacolo fuori concorso “Tre pecore viziose” della compagnia “I Commedianti”. Giudizi unanimi positivi, intanto, per una esperienza teatrale sicuramente da riproporre negli anni avvenire. Per gli organizzatori un motivo di soddisfazione in più che gratifica per l’impegno e per gli sforzi profusi.