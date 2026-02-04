Chiaravalle, pioggia nelle aule della nuova scuola da 8 milioni: è già polemica

Leggiamo da una nota stampa a firma di Vincenzo Fabiano, fresco di nomina come coordinatore cittadino di Noi Moderati, e gli mandiamo un grosso in bocca al lupo di buon lavoro (congratulazioni, Vincenzo!), che la scuola elementare di Chiaravalle, costata, drizzate bene le antenne, oltre Otto milioni di euro, ha delle grosse criticità, e non poche problematiche, con infiltrazioni di acqua nelle aule che ospitano gli alunni e nei bagni; e nella palestra i bambini sono al freddo perché i riscaldamenti non funzionano!!!

Che smacco è inconcepibile per un edificio appena inaugurato in pompa magna. No, non ci crediamo, è impossibile!!! Eppure è cosi. Quello che invece tutti si aspettano e che una scuola nuova di zecca debba essere un Bunker una Roccaforte dove i bambini devono sentirsi al sicuro ed insieme a loro i propri genitori.

Certamente i problemi non sono da imputare all’ Amministrazione: tuttavia quali possono essere i problemi. Difetti di esecuzione? Errori di progettazione? In questo caso: chi non ha vigilato?

Ma la cosa altrettanto grave e che sembrerebbe che le problematiche siano state segnalate a chi di competenza a tempo debito ma purtroppo senza nessun riscontro.

A causa di questo e di altre problematiche da quello che stiamo ascoltando nel paese i Chiaravallesi si sono svegliati e pare che la luna di miele sia finita per questi amministratori.

Ad maiora, i Chiaravallesi meritano molto di più.

Movimento La Panchina