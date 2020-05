Chiaravalle – Positiva al coronavirus una ragazza rientrata da Milano

Primo caso di positività al Coronavirus dell’area di Soveratese e Preserre fra i residenti che, dallo scorso 4 maggio, sono rientrati in Calabria. Si tratta di una ragazza di Chiaravalle, giunta in auto da Milano.

È stata sottoposta a tampone all’ospedale di Soverato, il primario del pronto soccorso ha immediatamente avvisato sindaco e carabinieri.

La ragazza è ora in quarantena domiciliare obbligatoria. È certo singolare che fra i tanti rientranti dal nord Italia di queste ore, un caso positivo si registri proprio a Chiaravalle, cittadina divenuta tristemente famosa per il caso Domus Aurea che ha sconvolto l’intera comunità e non solo. (Quotidiano del Sud)