Chiaravalle, poste chiuse: “Lavori in ritardo e disagi per i cittadini”

L’opposizione attacca: “Un disservizio sottovalutato e ignorato dall’amministrazione”

CHIARAVALLE CENTRALE – “Il cantiere per l’ammodernamento dell’ufficio postale di Chiaravalle sembra destinato a prolungarsi ben oltre le previsioni iniziali. Se in un primo momento il sindaco aveva garantito che i lavori sarebbero stati rapidi, la realtà si sta rivelando ben diversa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ufficio postale potrebbe rimanere chiuso fino al 31 marzo 2025, con riapertura prevista ad aprile. Una situazione che sta generando non pochi disagi ai cittadini, privati di un servizio essenziale per mesi”.

A denunciare il problema sono i consiglieri comunali di opposizione Vito Maida, Giuseppe Rauti e Claudio Foti, che fin dall’inizio avevano contestato la gestione della vicenda e proposto soluzioni alternative per evitare la chiusura totale.

“Avevamo suggerito la possibilità di un ufficio mobile o l’attivazione di una sede temporanea per garantire il servizio alla cittadinanza. Ma la nostra richiesta è caduta nel vuoto”, spiegano i consiglieri.

L’accusa principale è rivolta al sindaco Domenico Donato e all’amministrazione comunale, colpevole – secondo l’opposizione – di aver sottovalutato l’impatto della chiusura dell’ufficio postale sulla comunità.

“Chi oggi si assume la responsabilità di questo disservizio? Chi ripagherà i cittadini per i mesi di disagi?” si chiedono Maida, Rauti e Foti, evidenziando come la minoranza abbia sempre manifestato contrarietà a questa gestione e l’assenza di un piano di risposta adeguato.

La chiusura delle poste sta infatti creando difficoltà non solo agli utenti più anziani, meno propensi a spostarsi nei comuni limitrofi, ma anche a imprese e commercianti che quotidianamente si affidano agli sportelli per le proprie operazioni. “A chi interessa davvero il disagio della popolazione?” incalzano i consiglieri.

Mentre i cittadini sono in attesa, resta l’interrogativo su una gestione dei lavori che, a detta dell’opposizione, avrebbe potuto essere affrontata con maggiore lungimiranza e senso di responsabilità.