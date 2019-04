Chiaravalle, posticipato l’incontro con Oliverio sulla Casa della Salute

“Sopraggiunti impegni istituzionali”. Il sindaco: “Progetto, comunque, ormai alle battute finali”.

“A causa di sopraggiunti impegni istituzionali, fuori regione, del presidente Mario Oliverio, la preannunciata conferenza pubblica sulla Casa della Salute, in programma il 16 aprile alle ore 16.30, presso Palazzo Staglianò, sarà posticipata di alcuni giorni. La nuova data di convocazione verrà opportunamente comunicata per tempo, a mezzo stampa”.

E’ quanto scrive, in una nota, il sindaco di Chiaravalle Centrale, Mimmo Donato. L’incontro era stato precedentemente concordato con il governatore e con i vertici Asp di Catanzaro. Oggetto dell’iniziativa: il via definitivo ai cantieri per la realizzazione del nuovo edificio della Casa della Salute, sulle ceneri dell’ex ospedale “San Biagio”.

“Progetto, comunque, ormai alle battute finali” sottolinea il sindaco Donato nel suo comunicato stampa, dichiarandosi “fiducioso sull’iter ormai consolidato che metterà fine in tempi rapidi al processo di riconversione della vecchia struttura ospedaliera in Casa della Salute”.