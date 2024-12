Chiaravalle, “Radici e Ali” accusa: “Zero risposte dal sindaco Donato sulla Casa della Salute”

Lavori lenti: un paese lasciato allo sbando secondo il movimento civico

Il movimento civico Radici e Ali torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, denunciando “ritardi e mancanza di trasparenza” nella trasformazione dell’ex ospedale San Biagio nella tanto attesa Casa della Salute.

“I cantieri procedono a rilento, senza alcuna chiarezza sulla tempistica di conclusione” si legge in una nota diffusa dal movimento, “e si rincorrono voci su ulteriori ritardi causati da problematiche legate al terreno, alla scoperta di falde acquifere e alla necessità di operazioni di drenaggio”.

Il silenzio del sindaco Domenico Donato su una questione così cruciale per la comunità è giudicato inaccettabile dal gruppo civico. “Ma il sindaco quando ci mette la faccia e spiega quello che sta accadendo?” è la domanda lanciata da Radici e Ali, che accusa il primo cittadino di “un persistente mutismo a fronte di mille problemi che si susseguono e una spasmodica ricerca di vetrine per esibire successi che in realtà non esistono”.

Il movimento parla di una situazione di grave degrado politico, definendo Chiaravalle un paese “allo sbando, con un’amministrazione che campa alla giornata e tanti strani giochi di potere tra i consiglieri di maggioranza, già proiettati più sulle elezioni future che sul bene della comunità.”