Chiaravalle, “Radici e Ali”: “Sanità nel comprensorio, plauso a Gallello e critiche al silenzio di Donato”

Il movimento civico chiede risposte sul cantiere infinito della Casa della Salute

Il movimento civico “Radici e Ali” di Chiaravalle Centrale ha espresso il proprio plauso al sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, “per il suo impegno nel portare al centro dell’attenzione i temi della sanità nel comprensorio”.

Secondo quanto dichiarato in una nota stampa, “Gallello è riuscito a coinvolgere i sindaci del territorio in un’iniziativa congiunta, volta a far luce su questioni cruciali per la comunità”.

Tuttavia, il movimento non ha risparmiato critiche all’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, “la cui partecipazione a tali incontri con propri assessori contrasta – secondo “Radici e Ali” – con il totale silenzio mantenuto dalla stessa amministrazione riguardo alla Casa della Salute di Chiaravalle, ex ospedale San Biagio”.

“Gradiremmo, come cittadini di questo paese, sapere cosa sta accadendo sul cantiere della Casa della Salute”, si legge nella nota. “Vorremmo conoscere lo stato dei finanziamenti, i tempi di conclusione e se ci sia un impegno concreto a portare a termine questi infiniti lavori”.

La richiesta è indirizzata direttamente al sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, il quale viene accusato di mantenere un “silenzio incomprensibile” su una questione di primaria importanza per la comunità locale.

“Mentre il sindaco di Gasperina continua a farsi portavoce di una sanità più equa ed efficiente” per l’intero comprensorio, “Radici e Ali” chiede “che anche Chiaravalle Centrale mostri lo stesso livello di trasparenza e determinazione, in particolare per quella che dovrebbe essere una delle sue strutture sanitarie di punta”.