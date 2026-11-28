La coalizione annuncia una scelta unanime per le amministrative 2027. Entro 48 ore sarà reso pubblico il nome: «Un cantiere aperto alle forze politiche, alle associazioni e ai cittadini»

La coalizione civica e politica “Radici e Futuro” ha individuato il candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Chiaravalle. Lo annuncia in una nota, anticipando che il nome sarà comunicato ufficialmente alla cittadinanza entro 48 ore.

«Un percorso fatto di ascolto, confronto leale e responsabilità condivisa giunge oggi a un primo, decisivo traguardo. Come annunciato in occasione della presentazione ufficiale del simbolo, la coalizione “Radici e Futuro” – composta da Noi Moderati, dal movimento La Panchina, dall’associazione Saturno e dal gruppo Radici e Ali – ha sciolto le riserve e individuato la figura chiamata a guidare questo progetto alternativo in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027».

«La scelta – prosegue la nota – è ricaduta all’unanimità su un profilo di spessore, ritenuto pienamente idoneo a interpretare lo spirito e le ambizioni della coalizione. Entro le prossime 48 ore, “Radici e Futuro” comunicherà ufficialmente all’opinione pubblica e all’intera cittadinanza il nome di chi avrà l’onore e l’onere di guidare la sfida per il governo di Palazzo Castello».

I rappresentanti delle forze politiche e civiche che animano il progetto esprimono «piena soddisfazione per la compattezza e la maturità dimostrate: in tempi brevi e attraverso un dialogo costruttivo, il tavolo è riuscito a fare sintesi anteponendo il bene comune a qualsiasi interesse di parte». “L’alternativa concreta” è lo slogan scelto dalla neonata compagine.

«Questo passaggio rappresenta solo l’inizio di un percorso ben più ampio. “Radici e Futuro” non è un recinto chiuso né una fredda somma di sigle: è un cantiere aperto a tutte le forze politiche presenti sul territorio che scelgono di mettersi in discussione per costruire una proposta nuova, capace di guardare avanti con ambizione».

La coalizione rivolge quindi un invito alla partecipazione: «Chiamiamo a raccolta associazioni, movimenti, professionisti, imprenditori e ogni singolo cittadino che abbia il coraggio di mettersi in gioco senza riserve, portando in dote idee, visione e nuovo entusiasmo. La nostra discesa in campo nasce con un obiettivo preciso: risvegliare l’orgoglio di appartenenza e tornare a credere nelle reali, straordinarie potenzialità che la nostra comunità offre».

«Scegliamo di metterci in gioco per riattivare la fiducia collettiva e puntare con decisione sulle reali potenzialità del nostro territorio. La nostra comunità dispone di un capitale umano, culturale ed economico di assoluto rilievo: una ricchezza che non tolleriamo più di veder dispersa, diluita, offuscata o sottaciuta. Il nostro impegno nasce per trasformare questo potenziale inespresso in visione, sviluppo e futuro certo per tutti».

«Sempre vicino ai cittadini», ribadisce la coalizione, indicando come obiettivo quello di «offrire alla cittadinanza una proposta credibile, capace di alimentare la fiducia e rispondere finalmente alle aspettative di rinascita della nostra comunità».

«Nelle prossime ore seguiranno gli aggiornamenti ufficiali con la presentazione del candidato. La sfida per il futuro è appena iniziata», conclude la nota.